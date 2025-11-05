Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Estic decebut perquè no hem competit durant 35 minuts"
L'entrenador del Baxi Manresa ha trobat a faltar una correcta activació davant un adversari amb elements "que tenien gana"
Després de la derrota a Klaipeda, el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, era clar en afirmar que "hem començat el partit molt malament, amb llacunes de físic i també de concentració. Heu pogut adonar-vos de la gran quantitat de bàsquets que hem permès. Safates sense defensa o errant tirs fàcils en atac perquè no estàvem prou ficats dins del partit. Per exemple, ens feien pressió i volíem donar una passada definitiva quan és millor passar-la al costat i buscar la triangulació. Per a mi això no és un tema de talent, sinó de concentració i de nivell d'activació en aquest partit, a part d'entrendre en quina competició juguem i quin rival tenim".
Segons el seu punt de vista, "el Neptunas ha jugat molt bé els primers 32 minuts, movent la bola i castigant-nos en el bloqueig i la continuació, anotant i jugant una defensa intel·ligent davant de la qual no hem pogut competir". Per a ell "no és qüestió de guanyar o perdre. Estic decebut del nostre nivell perquè no hem competit durant 35 minuts".
Pel que fa a no haver pogut córrer, "soc conscient que aquesta és una pista complicada, perquè el Neptunas té talent i jugadors amb gana. Han jugat amb energia i sabent què feien, tot i els alts i baixos que puguin tenir. Penso que ens hem preparat bé, però la part de l'activació és una responsabilitat individual i no ho hem fet bé. Ho hem de millorar".
