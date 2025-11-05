Bàsquet/Eurocup
El Hapoel Jerusalem guanya a la pista del Bahçesehir i embús a la zona mitjana de l'Eurocup
Sis equips es troben empatats a tres triomfs i només l’Hamburg queda molt despenjat dels que tenen opcions de classificar-se
La victòria del Hapoel Jerusalem (82-90) a la pista del Bahçesehir, en un partit jugat a Belgrad perquè els hebreus no poden entrar a Turquia, ha estat el més destacat de la jornada completa que va viure ahir el grup A de l’Eurocup. Els israelians se situen ara segons, a només una victòria dels turcs i empatats amb el Cedevita, mentre a la zona mitjana es crea un embús de sis equips, entre els quals el Baxi Manresa, que busquen les quatre places que classifiquen per al play-in.
Al Nikolic Hall, el partit va ser molt igualat, amb empat a 2.25 per al final. Però dues cistelles d’Austin Wiley van disparar el seu equip i Cassius Winston va rematar. Els 28 de Malachi Flynn no va ser suficients per als amfitrions davant dels 27 de Harper, més ben acompanyat pels 16 de Smith.
Tercer és el Cedevita, que també va necessitar dels darrers minuts per guanyar a Cluj (87-93), a la pista que visitarà el Baxi la setmana vinent. Els eslovens van saber mantenir un exigu avantatge amb un joc d’equip entre els quals van destacar els 17 punts de DJStewart. Daron Russell en va fer 21 per la banda dels romanesos, que integren el nodrit grup central de la classificació.
També hi és l’Aris, amb un resultat més ajustat (85-78) del que va deparar un partit que els grecs ja guanyaven per 21-6 al final del primer quart. Els 34 de l’Slask Wroclaw a última hora ho van maquillar tot bastant. Bryce Jones, amb 28 punts i 37 de valoració va ser la figura del duel. Per la banda polonesa, Issuf Sanon va fer 20 punts d’anotació i també de valoració.
En el darrer partit, la passejada del dia va ser per a l’Umana Reyer Venècia, encarregat de clavar la pallissa setmanal (90-55) a un Hamburg Towers que és, de llarg, el pitjor equip del grup. Cap problema per als italians, amb repartiment de punts i 19 de valoració per a Chris Horton. Carlos Stewart, amb 17 punts, es va salvar pels alemanys.
