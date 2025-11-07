Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa rep els reforços de Plummer i Olinde per a l'exigent examen de dissabte a Múrcia
Tots dos jugadors s'han incorporat a l'expedició, que havia viatjat directament des de Lituània, però Ocampo limita la seva possible aportació ja que es recuperen de lesions
La setmana de convivències del Baxi Manresa, immers en una voràgine de viatges i partits a fora de casa, segueix aquest dissabte a la pista d'un dels conjunts més en forma de la lliga (18 hores, DAZN). L'UCAM Múrcia té quatre triomfs de cinc partits i ve de vèncer a la pista del Barça, amb la qual cosa les dificultats perquè els bagencs sumin el tercer triomf són evidents. Almenys el seu tècnic, Diego Ocampo, recupera Alfonso Plummer i Louis Olinde, tot i que no sap fins a quin punt. Tots dos s'han incorporat a l'expedició que venia de perdre contra el Neptunas a Lituània i l'entrenament de divendres a la tarda ha de ser clau per determinar quin rol poden tenir en el partit.
El Baxi és coneixedor que va fer un mal partit a la riba del Bàltic i, segons el seu tècnic, es tracta d'assumir-ho. "Després de la derrota és important recuperar la part física i anímica. Les dues influeixen entre sí. Primer cal descansar bé, preparar-nos i passar pàgina. Vam analitzar les errades que vam cometre i algunes coses important a rectificar i tenim una oportunitat aquest dissabte a la tarda per fer-ho".
Respecte als dos nouvinguts, "no sé si hi podré comptar. Han fet la rehabilitació aquesta setmana, han viatjat i aquest divendres a la tarda ens entrenarem. Llavors ho sabré. Sabem que ho intentaran, estan disponibles i faran tot el possible per ajudar l’equip. Han d’entendre bé en què ens poden ajudar i quin serà el seu rol, no els podem responsabilitzar de coses que no poden afrontar per les seves lesions".
Rebots i percentatges
Sobre l'UCAM, que compta amb els ex del Manresa Cate i Dani García, ha incorporat jugadors d'impacte com DeJulius, Forrest, Hicks o Cacok i elements amb experiència a la competició com el propi romanès, Nakic o Raieste. Sobre els dos primers, "són molt importants a l’hora de crear i generar punts. Tots dos poden anotar per ells mateixos i finalitzar de moltes maneres, però també aconsegueixen avantatges per als companys, amb la qual cosa és important la responsabilitat individual en la seva defensa, acceptar que ficaran alguna bona cistella sense desmoralitzar-nos, però minimitzar la seva capacitat de generació de punts fàcils".
De la resta, "tenen molts jugadors nous, però també d'altres que coneixen la lliga. Aquests segur que han fet una bona feina amb l’entrenador per adaptar les novetats. Han reclutat un gran talent i es nota a la pista".
La negació dels punts del rival, un element d'estadística avançada en què el Baxi també destaca, i el rebot, sobretot el defensiu, són punts forts de l'UCAM. Segons Ocampo, el rebot, un dels dèficits manresans, "serà clau un altre cop. L’UCAM és el millor equip en rebot defensiu i ofensiu, amb la qual cosa la lluita, les ganes d’anar-hi i la intel·ligència seran un punt decisiu a l’hora de resoldre el partit". També "hem d'assumir bons tirs. Hem de jugar ràpid i agafar tirs amb determinacions quan estiguem sols i a prop, amb determinació. Això és important sempre, però més contra l’estil defensiu de l’UCAM".
