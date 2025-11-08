Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa 'cateja' en la seva visita universitària a Múrcia (84-65)
Els bagencs no poden seguir el ritme d'un equip en forma com l'UCAM, amb festival final del jugador romanès Cate, que va abandonar el Congost aquest estiu
Emanuel Cate va deixar el Congost aquest estiu simplement perquè l'UCAM, on ja havia actuat, té més diners. Davant d'això no si pot fer res, però caldria saber si algú li va quedar a deure alguna cosa. En el seu primer partit contra l'exequip, el pivot de Bucarest, acompanyat pel base DeJulius, han fet un estrip a un conjunt que ha aguantat dues estrebades però que ha rebut un sever correctiu al final. Toca resistir el temporal en un conjunt en què no han jugat dos dels dotze convocats i alguns d'altres no han comparegut.
Ocampo ha sorprès a l'inici amb la inclusió d'Olinde i Steinbergs plegats i sense cincs a la pista. I el Baxi ha dut la iniciativa a l'inici gràcies a l'encert en el tir de tres. El letó, Reyes i Obasohan n'han clavat tres de seguits per al 7-11 i Cacok cometia dues faltes. Però el belga ha errat quatre tirs lliures seguits [acabaria amb 3 de 10], dos després d'una antiesportiva d'Ennis i això, i els sis punts de DeJulius, impedia que els manresans agafessin renda en un duel molt intens.
Però l'efecte sorpresa de l'inici s'ha anat esbravant. El calvari des de la personal [els set primers tirs s'han fallat], els ajustos dels murcians, que només han permès una cistella visitant en cinc minuts, i la qualitat d'homes sorgits de la banqueta com Radebaugh o Sant-Roos ha permès als locals adquirir vuit punts de renda (20-14) que han quedat en quatre per dues bones accions de Dani Pérez i Reyes (20-18) en el primer descans.
Baixada de nivell
El Baxi ha fet la goma durant una bona part del segon període, però amb capacitat de reacció en primer instància. Tot i l'habitual dèficit en els rebots, i que l'UCAM hagi adquirit sis punts de renda, amb bones accions de Nakic, eren Olinde i Benítez els que donaven resposta per anar comprimint el resultat (27-25).
La segona rotació de DeJulius ha tornat a ser reeixida per als locals. El Manresa no podia aturar els seus canvis de ritme i tirs de mitja distància. A sobre, l'efectivitat s'ha acabat i, fins i tot, en diverses accions no s'ha arribat a tirar. Tot això ha anat minant el Baxi qui, a més, ha defensat malament les continuacions i les portes enrere. Raieste li ha fet un vestit nou en aquest sentit i els locals han anat a descansar guanyat de dotze i fent pensar que ho tenien tot molt controlat (44-32).
La continuació es presentava com una batalla entre els locals per trencar el partit i els visitants per tornar-hi. I sort n'ha tingut el Baxi del bon moment de Reyes i Olinde per evitar la primera variable massa aviat. De tota manera, DeJulius continuava imparable per a un Dani Pérez impotent davant dels canvis de ritme del jugador de Detroit. Tres triples seguits seus, els dos darrers trencant turmells, l'issaven als 22 punts i en donaven setze de renda als locals (57-41).
Quan semblava pitjor la cosa, el Baxi ha reaccionat amb vuit punts seguits inclòs un triple de Reyes. Es tornava a la lluita i fins i tot s'hauria pogut rebaixar més el marge. El 61-53 del darrer descans era prou bo per com havia anat tot. Però el darrer període no ha començat de la manera desitjada des del moment en què Ubal ha perdut la primera bola i Raieste ha clavat un triple. A més, els següents minuts han estat de joc travat, dues possessions empassades pels bagencs i quatre rebots ofensius concedits als locals, amb la qual cosa la distància ha crescut a quinze unitats en tres minuts (68-53).
Faltava encara molt, però lluny que arribés la reacció els següents instants han servit perquè Cate s'exhibís de manera incontestada. L'abaixada de braços provocava que l'UCAM s'escapés de dinou i liquidés el partit (74-55, a 4.56). La resta, ja ha sobrat. I en el súmmum de la paradoxa, a sobre, ara toca anar a jugar, en partit d'Eurocup... a Romania.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
- La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós