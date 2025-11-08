Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga U

El Baxi Manresa sub-22 ven cara la pell abans de perdre a la pista del líder Canàries (87-79)

L'equip de Nacho Juan guanyava per disset punts al tercer quart, però no pot aturar el recital de l'argentí Bordón, autor de 29 punts, tots després del descans

Ise Francisco prova de superar la posició de cos de Dylan Bordón

Ise Francisco prova de superar la posició de cos de Dylan Bordón / Emilio Cobos/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa sub-22 ha jugat un dels seus millors partits en la Lliga U però ha perdut a la pista del líder, l'imbatut Fundació CB Canàries, gairebé víctima d'un sol jugador. Quan els manresans guanyaven per disset punts (31-48) a l'inici del tercer quart, ha aparegut l'argentí Dylan Bordón, en dinàmica del primer equip, per anotar 29 punts en menys de dos períodes i deixar el triomf a casa.

Abans, el primer quart dels manresans ha estat magnífic. Sense obsessionar-se en el tir exterior, els punts de Francisco a l'inici han deixat pas a una exhibició de Guillem Naspler a continuació. Ha anotat 12 dels 20 punts del seu equip en el període, traient també faltes i anant a la línia de tirs lliures.A més, darrere, l'equip de Nacho Juan ha contingut bé les armes canàries.

L'avantatge assolit s'ha anat consolidant en el segon quart amb més actors. Uns bons minuts de Lucas Sánchez, amb quatre punts seguits, han llançat el Baxi a una màxima distància d'onze punts (18-29) amb penetració de Torreblanca. En el tram final, Xabi López ha despertat els locals, però un triple final de Guillem Ecker ha permès deu punts de renda al descans.

L'avantatge ha crescut als disset punts, després d'un bàsquet de Lucas Sánchez, abans d'iniciar-se el recital de Bordón, imparable per tothom. El Baxi ha anat veient com els locals s'acostaven, consumaven la remuntada i fins i tot assolien deu punts (82-72). Han fet un darrer esforç i s'han posat a tres, però un 2+1 de la gran figura del partit ha sentenciat.

FUNDACIÓ CB CANÀRIES: Xabi López 16, Fernández 5, Acosta 5, Rodríguez 7, Sangaré 10 -cinc inicial- Delgado 1, Prekevicius 3, Crujeiras 1, Bordón 29, Lima 3

BAXI MANRESA: Rosell 8, Lucas Sánchez 15, Torreblanca 10, Ecker 5, Pumarola 6 -cinc inicial- Francisco 7, Olvera, Muncunill 4, Bergseng 5, Naspler 17, Saló 2

ÀRBITRES: Marqueta, Seijo i Obono

PARCIALS: 16-20, 31-41, 57-58, 87-79

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
  2. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
  3. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  4. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  5. Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
  6. L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
  7. Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
  8. La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós

L'Adbisio CN Manresa obté la primera victòria

L'Adbisio CN Manresa obté la primera victòria

El Baxi Manresa sub-22 ven cara la pell abans de perdre a la pista del líder Canàries (87-79)

El Baxi Manresa sub-22 ven cara la pell abans de perdre a la pista del líder Canàries (87-79)

Oriol Rego, responsable de la Portal Attack, premi Regió7 Esport: "Volíem afegir un punt picant a l’esperit ciclista"

Oriol Rego, responsable de la Portal Attack, premi Regió7 Esport: "Volíem afegir un punt picant a l’esperit ciclista"

Els Comuns demanen a Sàmper des de Sant Fruitós que "surti del racó" i obri expedients als anuncis "il·legals" d'habitatge

Els Comuns demanen a Sàmper des de Sant Fruitós que "surti del racó" i obri expedients als anuncis "il·legals" d'habitatge

La Fira Medieval de Súria comença a mig gas a causa de la pluja

La Fira Medieval de Súria comença a mig gas a causa de la pluja

La fira Medieval de Súria, en imatges

La fira Medieval de Súria, en imatges

Jordi Turull assegura a Manresa que "amb el PSOE s'han acabat les pastanagues"

Jordi Turull assegura a Manresa que "amb el PSOE s'han acabat les pastanagues"

Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho

Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
Tracking Pixel Contents