Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 ven cara la pell abans de perdre a la pista del líder Canàries (87-79)
L'equip de Nacho Juan guanyava per disset punts al tercer quart, però no pot aturar el recital de l'argentí Bordón, autor de 29 punts, tots després del descans
El Baxi Manresa sub-22 ha jugat un dels seus millors partits en la Lliga U però ha perdut a la pista del líder, l'imbatut Fundació CB Canàries, gairebé víctima d'un sol jugador. Quan els manresans guanyaven per disset punts (31-48) a l'inici del tercer quart, ha aparegut l'argentí Dylan Bordón, en dinàmica del primer equip, per anotar 29 punts en menys de dos períodes i deixar el triomf a casa.
Abans, el primer quart dels manresans ha estat magnífic. Sense obsessionar-se en el tir exterior, els punts de Francisco a l'inici han deixat pas a una exhibició de Guillem Naspler a continuació. Ha anotat 12 dels 20 punts del seu equip en el període, traient també faltes i anant a la línia de tirs lliures.A més, darrere, l'equip de Nacho Juan ha contingut bé les armes canàries.
L'avantatge assolit s'ha anat consolidant en el segon quart amb més actors. Uns bons minuts de Lucas Sánchez, amb quatre punts seguits, han llançat el Baxi a una màxima distància d'onze punts (18-29) amb penetració de Torreblanca. En el tram final, Xabi López ha despertat els locals, però un triple final de Guillem Ecker ha permès deu punts de renda al descans.
L'avantatge ha crescut als disset punts, després d'un bàsquet de Lucas Sánchez, abans d'iniciar-se el recital de Bordón, imparable per tothom. El Baxi ha anat veient com els locals s'acostaven, consumaven la remuntada i fins i tot assolien deu punts (82-72). Han fet un darrer esforç i s'han posat a tres, però un 2+1 de la gran figura del partit ha sentenciat.
FUNDACIÓ CB CANÀRIES: Xabi López 16, Fernández 5, Acosta 5, Rodríguez 7, Sangaré 10 -cinc inicial- Delgado 1, Prekevicius 3, Crujeiras 1, Bordón 29, Lima 3
BAXI MANRESA: Rosell 8, Lucas Sánchez 15, Torreblanca 10, Ecker 5, Pumarola 6 -cinc inicial- Francisco 7, Olvera, Muncunill 4, Bergseng 5, Naspler 17, Saló 2
ÀRBITRES: Marqueta, Seijo i Obono
PARCIALS: 16-20, 31-41, 57-58, 87-79
