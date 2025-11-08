Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "No hem estat al nivell que s'exigeix en un partit així"
L'entrenador del Baxi Manresa apunta a la diferència d'intensitat entre els dos equips i a la falta de concentració per explicar la derrota a Múrcia
En una breu compareixença en la sala de premsa, el tècnic del Baxi, Diego Ocampo, explicava que"hem entrat bé al partit, intentant obrir el camp amb dos quatres, però al final del període ja hem rebaixat el nivell d'intensitat que exigeix jugar aquí. Aquesta ha estat una nota comuna durant tot el partit des del minut vuit. El petit avantatge que teníem, amb les errades en els tirs lliures, han estat excessius i ens han minat confiança. En el segon quart ells en tenien més i se n'han anat en el marcador".
En el tercer quart "hem entrat molt millor i ens hi hem acostat, però no amb la consistència suficient. Per jugar contra ells has d'estar concentrat i hem comès errades no forçades que ells ens han castigat. El repicó l'han posat DeJulius amb punts que ha generat, i Cate que ha trencat el partit en el darrer quart. El Múrcia ha jugat molt bé i nosaltres no hem estat al nivell que s'exigeix en un partit així".
Dos jugadors sense actuar
En un equip com el Baxi, que sovint ja ha fet entrar tots els jugadors a la pista quan no ha ni finalitzat el primer quart, ha sorprès que aquest cop només hagin actuat deu jugadors. Gustav Knudsen i Archange-Izaw-Bolavie no han tingut ni un segon. En el belga no és estrany, però sí en el danès, que es va perdre uns partits per lesió i que no ha tornat al nivell de la pretemporada, després. A més, també ha estat descartat Max Gaspà per les tornades d'un Plummer fora de forma i d'un Olinde que ha estat dels pocs que s'ha salvat.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
- La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós