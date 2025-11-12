Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa perd el compàs i encaixa a la pista del Cluj una altra dura derrota europea (110-86)
Els romanesos, amb el ritme que busca durant tot l'any l'equip d'Ocampo, tornen a deixar el descobert les carències, sobretot defensives, dels bagencs
El partit del Manresa a Romania no s'ha jugat a Cluj, a l'habitual pista del seu rival, sinó a la veïna Turda, situada pocs quilòmetres al sud-est. La raó, que el BT Arena estava ocupat per un concert del virtuós violinista neerlandès Andre Rieu. Segurament aquest recital ha estat més acompassat que el joc dels manresans a uns quilòmetres d'allà. El ritme, que ha de ser senyal d'identitat de l'equip, ha estat dels romanesos, que es mouen com ho hauria de fer el Baxi. Tercera derrota dura seguida dels d'Ocampo (110-86), que segueixen aguantant el temporal de mala manera i amb els mateixos defectes que a Klaipeda i a Múrcia. El 3-4 a Europa és una anècdota subsanable. Pel que fa al joc, també hi ha temps. Però no és infinit.
En els primers minuts, el Baxi errava accions sota la cistella mentre el Cluj assegurava les seves, com en una esmaixada de Miletic. A més, el ritme alt dels romanesos, impulsats pel cubà Guzmán, donava vuit punts als locals en menys de cinc minuts (15-7).
Aquest compàs del Cluj és el que ha ofert el Baxi els últims anys i ara eren els manresans els que no el podien seguir. Tot i un mat al vol excels de Kao, ara era Russell, l'estrella local, qui marcava el ritme i l'equip de casa assolia deu punts de marge (22-12).
Com a mínim dos grans triples de Plummer i tres contraatacs, dos dels quals d'Ubal, han tornat a ficar el seu equip en el partit, a quatre punts que han estat sis en el primer descans (30-24), novament amb massa punts rebuts.
No es pot aturar Russell
Malgrat tot, semblava que el Baxi tenia controlat el ritme romanès en l'inici del segon quart. Reyes, amb un triple, deixava el seu equip a només dos punts (33-31). El problema, tot i el tercer tir de Plummer, el creava ara Miletic amb unes continuïtats que no podien seguir els cincs manresans (42-34). De fet, el porto-riqueny i Golden feien bàsquets de talent, però a darrere no es podia controlar un Russell explosiu, qui anotava i assistia a tiradors com Woodbury per posar la màxima distància (53-39). El Baxi no sabia jugar amb el bonus del rival, no treia faltes i en cometia en accions de tir i un altre tir de tres de l’estatunidenc deixava un 57-41 que era una llosa al descans.
Però l'arrencada de la segona meitat ha estat esperançadora, amb set punts seguits, inclòs un triple d'Olinde. El Baxi ha aconseguit rebaixar els deu, el Cluj tenia problemes anotadors i un triple de Benítez situava el 59-53.
Als manresans els faltava l'última empenta per acabar d'igualar el duel del tot i l'ala-pivot alemany era la seva principal arma. Però l'encert de Woodbury, un triple de Creek i un parell de males accions en atac dels bagencs han tornat a ficar el públic en el duel i el Cluj en el seu ritme, a part de disparar de nou la distància a quinze (72-58).
De fet, els romanesos n'han arribat a tenir disset i feia la impressió que el momentum dels visitants havia passat, i encara més quan al cinquè triple de Plummer seguia una desatenció defensiva de Kao perquè Mensah l'anul·lés i tanqués el quart (82-67).
I el darrer període ha mantingut la mateixa dinàmica. El Baxi ha amenaçat de tornar a entrar al partit amb un tir de Steinbergs que el deixava a dotze. Però ha deixat escapar boles de les mans i en les passades curtes i Russell, amb dos triples, i Creek, amb cinc punts més, han elavat la renda a vint (94-74).
Ara ja es tractava de no rebre una gran humiliació. I resultava complicat. El Cluj anava llançat buscant més renda i en cada acció sumava de tres en tres. Ja no hi havia cap control i han caigut 30 punts més en contra en el darrer parcial. Preocupant.
