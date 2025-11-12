Bàsquet/Eurocup
La derrota del Venècia a Ljubljana crea un embús al centre de la classificació
Cinc equips, entre ells el Baxi, igualen en les darreres places que fan passar ronda i les primeres que suposen l'eliminació
La derrota de l'Umana Reyer Venècia, el proper rival del Baxi Manresa a l'Eurocup, a la pista del Cedevita Olimpija (93-65) ha consolidat un tap de cinc equips al centre de la classificació del grup A de l'Eurocup, just els dos darrers que entrarien a la fase d'eliminatòries i els dos primers que en quedarien eliminats. Els italians serien ara els primers del grup amb tres victòries i quatre derrotes. També estan dins de la propera ronda els lituans del Neptunas i en quedarien fora el Baxi, l'Aris i l'Slask Wroclaw. Amb l'Hamburg últim destacat, els alemanys semblen, per ara, els únics descartats.
A Ljubljana, victòria clara d'un Cedevita que s'instal·la còmodament en el tercer lloc i que ha basat el seu triomf en una gran segona meitat, amb un parcial de 51-28. Fins a sis jugadors han fet 10 punts o més, com ara el base Gibson, màxim anotador amb 15. A l'altra banda, només l'ala Nikolic, amb 13 ha plantat cara contra un rival que ha passat per sobre els venecians quant a rebot (50-28).
La resta de partits de la jornada s'havien disputat dimarts. El líder, el Bahçesehir, que té sis victòries en set partits, va vèncer a Salònica per 76-86 amb un darrer quart determinant, al qual els turcs havien entrat perdent per dos punts. Mitchell, amb 16 punts, va capitanejar els otomans, més resolutius al final que l'estrella de l'Aris, un Bryce Jones que en va fer 16. En els grecs va debutar Amine Noua, ex de l'Andorra i el Granada, amb 9 punts.
Segon és el Hapoel qui, a l'estil Cluj, va superar el Neptunas per 110-93, en el seu cas amb un parcial de 28-10 en el darrer quart. Winston, amb 35 punts, va ser l'estrella israeliana pels 18 de Waterman. En el duel entre els dos últims, l'Slask Wroclaw va demostrar que és millor que l'Hamburg i el va guanyar per 92-81, amb 19 punts de Sanon.
