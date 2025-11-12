Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Hem començat el partit sense l'energia suficient"
El tècnic del Baxi admet que l'equip ha entrat malament al partit i que tampoc ha jugat amb força una segona meitat en què només ha comès set faltes
Després de la derrota a la pista del Cluj, el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, admetia que "hem començat el partit sense la suficient energia que hauríem hagut de necessitar avui. El Cluj sí que l'ha posada, agafant rebots i corrent. La primera acció és clara, quan hem volgut passar la pilota ja era a l'aire. En la segona, han tallat i no sabíem on era el jugador. Aquest començament és molt dur. N'hem parlat molt, que no havia de passar, però no ho hem fet".
Ha seguit dient que "és cert que en el segon quart han anotat tirs impressionants, però aquesta no és la qüestió. L'important és que havíem de defensar millor l'u contra u, controlar el rebot i també la bola, cosa que no hem fet en el segon període".
En el tercer ho hem fet millor. Els primers minuts han estat el millor de tot el partit, però ho hem fet bé els primers sis o set minuts. Després d'això, i d'un temps mort, el Cluj ha tornat a aportar més energia. No ens hem pogut acostar a menys de set o vuit punts i hem pensat que no podríem remuntar. En tota la segona part hem fet set faltes, i quan estàs perdent necessites fer-ne més perquè has d'estar més a prop i no ho hem fet en el darrer quart".
Ocampo ha admès que el tercer partit a fora pot haver afectat "i perquè també hem tingut lesions, però per a mi això són excuses. Estic segur que podem defensar molt millor. físicament i quant a intel·ligència".
