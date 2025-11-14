Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa anuncia el fitxatge de Pierre Oriola, que complirà la tercera etapa al club
El jugador targarí arriba després de proclamar-se campió a Mèxic amb el Fuerza Regia de Monterrey i podria redebutar contra el Lleida, amb qui va jugar la temporada passada
El Baxi Manresa ha fet el primer moviment per mirar de solucionar en part alguns dels problemes amb el joc interior d'aquesta temporada. Aquest divendres al matí ha oficialitzat el fitxatge de Pierre Oriola, de 33 anys qui, per tant, complirà la seva tercera etapa al club. L'última va ser fa dos cursos, amb mitjanes de 3,3 punts i 3,7 rebots en 12 minuts.
Oriola arriba del Fuerza Regia de Monterrey mexicà, club amb el qual s'ha proclamat campió de lliga. El seu darrer partit va ser aquest dilluns, amb la victòria en el cinquè partit de la final del play-off contra els Diablos Rojos de la capital. En aquest duel va anotar vuit punts i va capturar deu rebots.
Farà falta saber si Oriola estarà a punt per debutar aquest diumenge, a les 12 del migdia, justament contra l'equip amb qui va actuar a la Lliga Endesa la temporada passada, el Hiopos Lleida. En el seu periple a Barris Nord va fer mitjanes de 7,1 punts i 5 rebots en 19 minuts per partit.
A falta de les explicacions per part del club, i en concret de Diego Ocampo, que té roda de premsa prèvia aquest divendres a la una del migdia, l'arribada d'Oriola cal interpretar-la com un intent del club per pal·liar alguns dels problemes en el joc interior, com el rebot, la contundència, l'experiència i el caràcter.
Amb ell, el Baxi disposarà de quatre cincs, ja que també hi són Grant Golden, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu i Archange Izaw-Bolavie. És precisament el belga, que ja disposava de pocs minuts ara a causa del seu baix rendiment, el que sembla el més afectat per aquesta arribada i caldrà veure què decideix fer el club amb ell.
Oriola va debutar a l'ACB, precisament, amb el Bàsquet Manresa, amb el qual va jugar entre el 2010 i el 2012 abans de ser tallat i iniciar una carrera a fora, des de la LEB justament amb el Lleida, que el va portar a equips com el Sevilla, el València i el Barça. Amb aquests dos va ser campió de lliga. També va ser campió del món amb la selecció espanyola el 2019 i bronze en l'europeu del 2017. En l'anterior etapa, també va ser fitxat pel Baxi iniciada la temporada procedent de l'AEK d'Atenes, justament l'exequip d'un dels seus nous companys, Grant Golden.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Investiguen una veïna de Manresa per estafar 1.860 euros a una dona de Palència amb falses mostres gratuïtes