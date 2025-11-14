Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga U

El Baxi Manresa sub-22 posa contra les cordes el Reial Madrid fins a l'última jugada (87-83)

L'equip de Nacho Juan domina durant tres quarts i només acaba cedint davant del físic blanc quan li baixen els percentatges

Marc Rosell, màxim anotador del Baxi, prova de superar Izan Almansa

Marc Rosell, màxim anotador del Baxi, prova de superar Izan Almansa / Víctor Carretero/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Un altre xut al pal contra un dels grans del Baxi Manresa sub-22. Després de posar en molts problemes el líder, el Canàries, la setmana anterior, l'equip de Nacho Juan ha situat aquest divendres contra les cordes (87-83) el Reial Madrid, que només havia perdut al Palau. Només el físic blanc i la baixada de percentatges normal en els bagencs en la segona meitat han apartat l'equip del triomf. Les deu faltes de marge també han tingut el seu pes, amb els tirs lliures (12) de Frolov que han estat determinants.

El Baxi ha sortit a totes i ha agafat tretze punts de marge al final del primer quart amb els triples com a principal arma. El joc ràpid forà no podia ser seguit pels madridistes que, tot i haver de batallar amb un 8 de 15 des de la distància del Manresa, han aconseguit arribar al descans amb només dos punts de marge en contra.

En el tercer quart semblava que el Madrid capgiraria el resultat, però un gran Francisco, amb la direcció de joc, ha agafat el relleu de Jekabsons i de l'israelià Lederman per mantenir una mínima diferència a deu minuts per la final després d'un encert de Guillem Ecker.

Al Baxi li faltava la rotació de Lucas Sánchez, lesionat, i s'ha notat en un últim període en què el físic d'Almansa i el talent d'Omer Kutluay han semblat trencar el duel (79-70). Però els triples de Marc Rosell han tornat a ficar el Baxi en el partit. S'ha posat a quatre i pilota, però Torreblanca, enorme a la primera meitat, ha errat un triple i s'ha perdut una bola i els tirs liures de Frolov han dictaminat sentència.

REIAL MADRID: Kutluay 19, Grinvalds 15, Frolov 23, Almansa 11, Amosov 2 -cinc inicial- Kayser 6, Rupérez 3, Rioja, Krohnert 5, Diarra 3, García Cano

BAXI MANRESA: Rosell 17, Jekabsons 13, Torreblanca 14, Bergseng 1, Pumarola 8 -cinc inicial- Francisco 7, Olvera, Ecker 2, Saló 6, Naspler 4, Lederman 11

ÀRBITRES: Báez, Aranzana i Muñoz

PARCIALS: 13-26, 40-42, 60-62, 87-83

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents