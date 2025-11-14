Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Amb Oriola busquem duresa, cola d'enganxar i experiència"
El tècnic del Baxi Manresa no assegura que el jugador pugui actuar ja diumenge contra el Lleida, malgrat que "ho estem intentant"
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha explicat abans de l'entrenament d'aquest divendres, que ha tingut lloc més tard de l'habitual, els motius que han empès el club a repescar Pierre Oriola. L'entrenador gallec ha explicat que "en ell busquem duresa, cola d’enganxar i experiència. Coneix la lliga i què és el Manresa. Estem intentant que pugui jugar diumenge, ell també però hi ha el problema del temps i l’espai. A veure què passa".
Amb Oriola també augmenta la llista de jugadors de quota. A l'Eurocup no hi ha límits, però sí a la Lliga Endesa, on en calen quatre a la convocatòria. A la plantilla hi eren Dani Pérez, Gaspà, Knudsen, Ubal i Reyes, però la baixa de dos d'ells per les circumstàncies que fossin podria comportar haver de recórrer al filial. Per a Ocampo, "tenir jugadors de quota sempre és bo perquè et facilita totes les alineacions que faci, però buscàvem algú que tingui ofici i experiència per ajudar-nos en les carències que tenim en els partit".
L'arribada d'Oriola, segons ha explicat, no ha de determinar la baixa d'algú. "Estem en dues competicions. A Lituània vam viatjar sense dos jugadors, Olinde i Plummer, i aquesta és la duresa de l’Eurocup, hi ha un altre nivell i viatges diferents a la BCL, i hem de ser conscients que necessitem jugadors en les dues competicions".
De la mateixa manera, no ha tancat la porta a que pugui ser la darrera incorporació. "Sempre estem atents al mercat buscant moviments. No ara perquè haguem perdut tres partits seguits. Sempre hi pot haver oportunitats de mercat. L’important és que estiguem centrats, hi hagi Oriola o no, en entrenar-nos molt bé avui".
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»