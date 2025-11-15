Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa necessitarà diumenge el millor Congost per guanyar el derbi al Hiopos Lleida
Els manresans, en què encara no està clar si debutarà Oriola, volen passar pàgina de tres derrotes seguides contra un adversari llançat a la lliga
El migdia no ha estat mai una bona hora per als aficionats del Congost. S'ho prenen amb calma i molts d'ells solen arribar tard. A més, enguany hi ha una franja horària mitja hora abans, a les 12 (TV3 i DAZN en obert) que és la que estrenarà aquest diumenge el Baxi en un duel cabdal. Perquè els manresans, que tenen l'afició nerviosa després de tres dures derrotes seguides, dues a Europa i una a l'ACB, reben un Hiopos Lleida que està sent una de les sensacions de la competició, amb triomfs importants com al Palau o contra el Baskonia. Després d'aquest partit es visita Màlaga i Badalona i es rep el Barça, motiu pel qual el triomf és essencial perquè no hi hagi més nervis.
Encara no se sap si Pierre Oriola podrà debutar en el duel, tot i que sembla complicat que ho faci en condicions. Havia de viatjar des de Mèxic després de fer-se públic el fitxatge divendres. En tot cas, els jugadors del Baxi, que sovint pequen de debilitat de caràcter en els partits, necessitaran el suport de la seva gent per tirar el partit endavant.
Ho reconeixia a la prèvia el seu tècnic, un Diego Ocampo que reconeixia que "quan viatges t’adones com trobes a faltar jugar aquí. Han estat tres derrotes dures perquè no hem competit, i això et fa sentir malament. Podem jugar molt millor, independentment del resultat. Podem córrer més, que és la nostra identitat. Aquí hem d’apel·lar al nostre ADN, que és l’afició, que entén què és el Manresa i sabem que ens donaran suport".
Sobre els inconvenients de l'horari, "per a l’afició és un canvi. Per això hem d’apel·lar què és l’abans. Jugadors i entrenadors hem de fer un bon prepartit, amb molt bon ambient, per donar el màxim. Tot els que vinguem aquí hem de crear un ambient molt positiu abans, durant i després del partit per donar suport als jugadors. Aquests estan tenint un desgast i ens està costat acostumar-nos-hi. En pots demanar si dones el màxim i m’encarregaré que ho facin".
Experiència a totes bandes
Davant, un Hiopos Lleida que, segons Ocampo, "s’ha reforçat amb gent molt experimentada. Han estat capaços de renovar Batemon, una estrella de la lliga quant a anotació i energia. Ejim és un bicampió de Copa del Rei i BCL. A més, estan molt ben entrenats perquè juguen a un ritme molt alt i aprofiten les seves característiques. Cal parar el seu joc perimetral, perquè poden acabar, com amb Agada, però també generen molts avantatges. Són bons tirant de tres i penetrant. A més, hi ha un jugador clau que és Paulí, un pegament entre diverses facetes del joc, que fa molt mal al rival".
El Baxi va guanyar dos partits al Lleida en pretemporada, a Sant Julià de Vilatorta i a la Lliga Catalana, però amb marges molt curts. El seu tècnic, Gerard Encuentra, reconeixia que el Congost “és una pista que pressiona molt, molt semblant al que vivim al Barris Nord. Estan molt a sobre del rival i això ho hem de gestionar emocionalment".
Pel que fa al Baxi, "és un rival molt intens, pressiona tota la pista i juga a un ritme molt alt. Si entrem en un partit de correcarrers, ells són molt bons en això".
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper