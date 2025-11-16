Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

El Nou Congost viu una gran animació en la prèvia del partit entre el Baxi Manresa i el Lleida

Els aficionats locals fan la primera gran posada en escena de la temporada abans d'un partit vital en què també destaquen els aficionats visitants

Animació abans del partit entre el Baxi Manresa i el Hiopos Lleida

Animació abans del partit entre el Baxi Manresa i el Hiopos Lleida

Veure Galeria

Animació abans del partit entre el Baxi Manresa i el Hiopos Lleida / Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El duel entre el Baxi Manresa i el Hiopos Lleida era vital per als locals, a causa dels darrers resultats. El tècnic, Diego Ocampo, volia que l'afició jugués el seu paper i a fe que ho ha fet.

Tot i que ha trigat a omplir el pavelló, ha arribat a temps per a la presentació dels equips. Aleshores s'ha generat un ambient que ha d'haver motivat els jugadors. Tires vermelles a la graderia i dues pancartes grans amb els motius "Confiança", en català, i "Trust", en anglès, perquè els jugadors veiessin que estaven de la seva banda.

Al racó del Nucli Bordeus, els aficionats del Lleida, tampoc no han parat d'animar i, fins i tot, s'han saltat la salutació vÍkinga que solen fer al Baxi abans dels partits per diferenciar-se'n. Tot ha col·laborat, en bona harmonia, a un inici de partit intens.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents