Bàsquet
El Bàsquet Manresa es jugarà l'accés a la Minicopa amb el Gran Canària, el Lleida i el Burgos
La classificatòria per a la competició del febrer es disputarà la setmana vinent a València i atorga sis places per al torneig infantil
El Tirma Gran Canària, el Cochesinternet Lleida i el San Pablo Burgos Segura y Mayor seran els adversaris de l'Occident Bàsquet Manresa en la primera fase de la classificatòria de la Minicopa, que es disputarà la setmana vinent a València i que atorga sis places per al torneig del febrer a la mateixa ciutat. S'afegiran a l'equip amfitrió i al Barça, vigent campió.
Els manresans es van quedar la temporada passada a un sol punt d'accedir a la fase final de Las Palmas, en perdre contra el Cajasiete CB Canàries per 85-84. Aquest any ho tornaran a intentar, amb un altre conjunt insular com a gran rival.
El debut serà el proper divendres, dia 28, a les vuit de la tarda contra el Lleida a la Font de Sant Lluís. L'endemà jugarà dos partits. A les 11.30 hores, a la pista 4 de l'Alquería contra el Lleida i les vuit del vespre, a la pista central de la mateixa instal·lació, contra el Gran Canària.
Si els manresans queden primers de grup C accediran directament a la fase final de la Copa, com ja va passar fa dos anys a Màlaga. Si queden segons, hauran de disputar una repesca el diumenge, dia 30, com el curs passat contra el Canàries, davant del segon del grup D, format pel Joventut, el Casademont Saragossa, el Baskonia i el Rio Breogán. Si queden tercers o quarts, quedaran eliminats.
En la resta dels dos grups, en l'A hi ha el Reial Madrid, l'UCAM Múrcia Polymec, el Bàsquet Girona i l'Oteclima Granada i en el B hi haurà reunits l'Unicaja, el Cajasiete Canàries, el Bilbao Basket i el MoraBanc Andorra Undercoverlab.
A part de l'edició del 2024 a Màlaga, l'infantil del Bàsquet Manresa també va ser present a la fase final de la Copa del 2022 a Granada. En tots dos casos va quedar eliminat a la primera fase, amb tres partits jugats.
