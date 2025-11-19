Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa mostra caràcter i millora a Europa, però no en té prou per vèncer a Venècia (97-93)
El debut d'Oriola aporta grapa a l'equip, però aquest ha d'anar a remolc fins al final i li falten detalls per endur-se un triomf que hauria estat meritori
És una altra derrota a l'Eurocup, però no com les últimes. El Baxi Manresa ha millorat molt en actitud a Venècia i ha lluitat fins al final (97-93). Han faltat detalls i no haver permès algunes escapades locals, però la diferència respecte a Lituània i Romania ha estat gran. Després de l'aturada per seleccions vindran tot un seguit de partits a casa que han d'ajudar a millorar a la taula.
L'alternança de punts ha marcat uns primers minuts en què els atacs eren clarament superiors a les defenses.La mala notícia eren les dues faltes gairebé consecutives de Benítez i el fet que els manresans entressin en el bonus amb molta rapidesa. Dos àrbitres croats amb l'entrenador dels venecians de la mateixa nacionalitat no semblava la millor idea.
El Manresa ha tingut dos punts de marge (12-14) i, tot i que el Venècia treia alguns tirs lliures, l'actitud dels bagencs era molt més activa que en els darrers viatges, pressionant sortides de fons i agafant cinc punts amb un triple de Plummer (17-22). El porto-riqueny, molt actiu, ha anotat vuit punts però ha fallat l'últim tir per deixar un 27-29, tempteig molt alt, al final d'un quart que ja havia vist el debut d'Oriola.
Ratxes locals descontrolades
Tot l'encert dels dos equips fins aleshores ha semblat eixugar-se a l'inici del segon quart, amb tot un seguit d'errades que han provocat que el Baxi només anotés quatre punts en tres minuts i mig. Les pèrdues i les faltes comeses en acció de tir donaven aire a un Venècia que s'ha avançat amb el segon triple del vell conegut, i no per bones raons, Wiltjer.
Els italians han agafat set punts de renda (40-33) i l'àrbitre Radovic ha obsequiat Olinde amb una tècnica per simulació que feien ascendir el nombre de faltes a 14 en 15 minuts. Els locals, 6. Semblava que dos triples de Reyes ficaven de nou el Baxi en el partit, deixant-lo a dos punts, però l'augment d'intensitat local i l'encert de Parks i Wiltjer aquest amb 17 punts, deixaven un 54-45 excessiu pel que s'havia vist.
Els sis primers punts de Benítez han permès arrencar el tercer quart com tocava (54-51). La defensa ha pujat molts enters i, malgrat que Wiltjer seguia fent un vestit a mida, la resta dels seus companys tenien problemes. Així, malgrat una altra estirada a vuit punts, cincde Plummer han ajudat l'equip a situar-se només un per sota (62-61) i amb un món per jugar. Els darrers minuts del quart han estat els millors de Golden, recollint brossa i pilotes doblades, tot i els problemes defensius amb Nikolic, per arribar al darrer descans amb només tres punts de dèficit (72-69).
Però l'escorta Valentine, irregular com Plummer, ha tingut l'acudit de mostrar-se a l'inici del període definitiu amb dos triples seguits que tornaven a obrir el forat a nou. El partit s'ha convertit en un concurs des de la distància, amb cinc encerts entre els dos equips en tres minuts, un fet que afavoria els italians, que han arribat a tenir onze punts de marge (83-72).
Ha tornat a ser el porto-riqueny del Baxi, amb els seus triples, qui ha mantingut l'equip malgrat els seus problemes defensius. Una ratxa de vuit punts consecutius ha deixat l'equip a cinc punts, tot i que ara qui feia mal era el base Candi, qui ha fet aturar el partit a Ocampo amb 88-80 a poc més de cinc minuts.
El Manresa es resistia a renunciar al triomf i, amb un parell de bones defenses i triples d'Olinde i d'un exultant Oriola es posava de nou a tres (90-87, a 3.25). El Venècia ha donat opcions en les següents accions, però els visitants no han anotat i Horton, amb un mat al vol, posava el 93-87, a 1.40. El tècnic Spahija proritzava la defensa als punts d'un Wiltjer assegut.
Encara hi havia opcions, amb bàsquets de Golden i Obasohan per al 95-91 i una esmaixada local errada. Després, l'estatunidenc ha anotat una bomba a deu segons (95-93) i Benítez ha provocat la falta que l'eliminava. Cole no ha errat els dos tirs lliures a 8,3 segons i el triple de Plummer, encara que hagués entrat, ja no hauria servit de res.
