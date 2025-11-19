CaixaBank renova l’acord de patrocini amb el Baxi Manresa per la temporada 2025-2026
El banc manté el seu compromís com a partner oficial i soci financer del club, a qui considera una entitat esportiva de referència al territori
Regió7
CaixaBank i el Baxi Manresa va signar aquest dimarts, al pavelló del Nou Congost, la renovació de l’acord de col·laboració mitjançant el qual l'entitat financera continuarà com a partner oficial i soci financer del club per a la temporada 2025-2026. A través d’aquest renovat compromís, "l’entitat financera reforçarà el seu suport amb el club i la seva afició, donant eines per fer créixer el projecte esportiu i social d’una de les entitats esportives de referència al territori", explica l'entitat bancària.
Joaquim Macià, director d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, i Josep Maria Herms, president del Baxi Manresa, van signar l’acord gràcies al qual l'entitat financera comptarà amb diverses contraprestacions que serviran per tenir major presència i visibilitat de marca a tots els suports comunicatius del Manresa, així com diferents productes i serveis financers per acostar el club als seus aficionats. A l’acte també hi va assistir David Ciscar, director comercial de CaixaBank a la província de Barcelona.
Segons Macià, “és un orgull per a CaixaBank seguir al costat del Baxi Manresa. Creiem en aquest projecte perquè reflecteix valors que compartim: l’esforç constant, la força del treball en equip i la capacitat de superar-se dia rere dia. Junts volem continuar fent créixer una iniciativa que inspira persones i comunitats, i que demostra que amb compromís i passió es poden assolir grans reptes”.
Per la seva banda, Josep Maria Herms va assenyalar que “des del Baxi Manresa volem expressar la nostra més sincera satisfacció per renovar i enfortir la nostra aliança amb CaixaBank, una entitat de referència que comparteix plenament els valors d’esforç, compromís i treball en equip que defineixen el nostre club. Aquest patrocini no només representa un suport econòmic, sinó també una mostra de confiança en el nostre projecte esportiu i social. Junts continuarem impulsant el bàsquet a Manresa i fomentant l’orgull d’una afició que viu cada partit amb passió i dedicació. Agraïm a CaixaBank el seu compromís i la seva aposta constant per l’esport i per la nostra ciutat.”
La renovació del patrocini també dona continuïtat a la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, amb el club manresà des de fa més d’onze anys. Mitjançant aquesta aliança, el Bàsquet Manresa podrà continuar la seva tasca d’impuls del primer equip i el bàsquet base, treballant amb l’objectiu de potenciar l’esport com a eina de cohesió social i fent arribar els seus valors als infants. Al mateix temps, el compromís permetrà a l’entitat financera desenvolupar, activar i coordinar conjuntament accions innovadores dirigides a jugadors i aficionats.
CaixaBank, patrocinador de referència del bàsquet
CaixaBank, amb més de 30 anys d'experiència, és una de les empreses pioneres del patrocini esportiu del nostre país. A través d'aquest objectiu, l'entitat financera fomenta el progrés cultural, social i econòmic en tot el seu territori d'influència, en línia amb els seus valors fundacionals de compromís amb la societat. L'entitat és present en quatre segments com són el futbol, bàsquet, running i esport paralímpic amb més de 300 acords vigents.
Gràcies a la major xarxa d'oficines del sector repartida per tot el país, CaixaBank manté una estreta vinculació amb el territori i compta amb una vocació d'entitat pròxima amb el client
CaixaBank és una de les entitats de referència en el patrocini del bàsquet. Des de l’any 2013 és soci patrocinador de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i patrocinador oficial de la selecció espanyola tant femenina com masculina en totes les categories. A més, l’any 2023 CaixaBank va ser patrocinador oficial del Centenari del Bàsquet Català, implicant-se en totes les accions dutes a terme per la Federació Catalana de Bàsquetbol, tant professionals com amateurs. I és que l’entitat impulsa múltiples activitats per apropar l’esport a la gent, com ho posa de manifest el circuit 3x3 CaixaBank, el major circuit de basquetbol 3x3, gratuït i a l’aire lliure d’Espanya.
Al mateix temps, des de CaixaBank es dona suport al bàsquet femení acompanyant els equips patrocinats en la seva trajectòria diària, des de les categories de base dels clubs i fins a la selecció femenina absoluta, que representa no tan sols l’èxit sobre la pista, sinó el resultat de l’esforç, la dedicació i l’entrega a aquest esport.
