Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Estem contents amb el 80% del partit que hem jugat, però ho hem d'allargar"
L'entrenador gallec destacava el primer quart i que les errades en alguns tirs han estat determinants per al resultat final
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, després de felicitar el Reyer Venècia perquè considerava que "han fet un partit fabulós que ens ha forçat a jugar molt bé", afirmava després que "hem començat molt bé al primer quart, amb 29 punts anotats, però en el segon hem tingut algunes llacunes de concentraciói d'esforç i hem comès algunes errades. Això els ha donat deu punts d'avantatge, la qual cosa és molt difícil de recuperar".
Després de la mitja part, "de tota manera, hem jugat una molt bona defensa, hem robat boles, hem estat capaços d'agafar rebots i córrer i això ha equilibrat el partit. No hem pogut guanyar perquè ells ho han fet molt bé i hem errat alguns tirs de dos i de tres". Malgrat el resultat final, "estem contents del 80% del partit que hem fet, però sabem que ho hem d'allargar fins al 100% dels minuts i d'aquesta manera podrem ser capaços de guanyar aquest tipus de partit".
