Bàsquet
Quines són les properes finestres FIBA i com poden afectar el Baxi Manresa?
La classificació per al Mundial de Qatar durarà fins al març del 2027, tindrà sis etapes i en la propera pot suposar la convocatòria d'entre tres i vuit jugadors dels bagencs
Les finestres FIBA aturaran les competicions basquetbolístiques de clubs a partir de la setmana vinent durant deu dies. Es tracta de les primeres jornades de la fase de classificació per al Mundial de Qatar, que tindrà lloc entre el 27 d'agost i el 12 de setembre d'aquell any a l'emirat asiàtic. Les convocatòries de jugadors afecten clubs de tot el món i el Baxi Manresa no en queda exempt. Per la composició de la seva plantilla, molts dels seus efectius poden ser convocats per a les fases de tres continents diferents. Així funcionaran aquestes finestres.
Finestra europea
La zona europea està formada per vuit grups de quatre equips. Els tres primers de cada grup passaran a la segona ronda i el quart quedarà eliminat. Aquests partits es disputaran en tres finestres, la que arrenca la setmana vinent, una altra entre el 23 de febrer i el 3 de març i una darrera entre el 29 de juny i el 7 de juliol.
La FIBA aprofita que l'estiu que ve no hi ha tornejos internacionals per iniciar les finestres de la segona fase en plena propera pretemporada. La primera serà entre el 24 d'agost i l'1 de setembre. Per a aquesta, els 24 equips supervivents formaran quatre grups de sis equips i les formacions jugaran contra les tres davant de les quals encara no s'hagin enfrontat. Les següents finestres ja seran durant la propera temporada, el novembre del 2026 i a final de febrer del 2027.
A quins jugadors del Baxi afecta?
Aquests dies s'està coneixent la llista de tots els països. De moment, de manera oficial, s'ha confirmat que viatgen amb les seves seleccions Álex Reyes (Espanya), Louis Olinde (Alemanya) i Marcis Steinbergs (Letònia).
Reyes jugarà el 27 de novembre a Farum contra Dinamarca i el 30 a La Laguna davant de Geòrgia. Completa el seu grup Ucraïna. En cas de passar ronda, Espanya es creuaria amb els tres primers del B, format per Grècia, Portugal, Montenegro i Romania.
Olinde torna a una convocatòria dels campions d'Europa i del món, que debutaran el 28 de novembre a Ulm contra Israel. El segon partit serà el dia 1 de desembre a Limassol davant de Xipre. Completa el grup Croàcia.
Si passa ronda, Alemanya, que és al grup E, es creua amb el grup F en què hi ha la Letònia de Marcis Steinbergs. L'ala-pivot debutarà contra els Països Baixos el dia 28 a Riga i jugarà el segon partit a Viena contra Àustria l'1 de desembre. Completa el grup Polònia.
N'hi pot haver més?
De moment, encara no s'han donat a conèixer les convocatòries d'alguns països que podrien comptar amb jugadors del Baxi. Seria el cas d'Hugo Benítez amb França, de Gustav Knudsen, que s'enfrontaria a Espanya amb Dinamarca, i dels belgues Retin Obasohan i Archange Izaw-Bolavie. El primer va renunciar al passat Eurobasket per motius físics i el segon va ser l'últim descartat per a la cita. Sembla complicat que les seves actuacions amb el Baxi li suposin ara la convocatòria.
Finestra americana
El continent americà aplega tots els seus països, tant del nord, com del centre, com del sud, en una sola fase. En la primera ronda hi ha quatre grups de quatre equips i els tres primers de cadascun d'ells passa a una segona fase. Dels dotze equips que quedaran en la segona, set aniran al Mundial. Les dates són les mateixes que a Europa.
Com afecta el Baxi?
En aquesta primera ronda no té cap afectació. Els tres jugadors del continent que té l'equip no han estat convocat per cap de les seves seleccions, que han elaborat llistes formades majoritàriament per jugadors que actuen al seu continent.
Així, Alfonso Plummer no jugarà amb Puerto Rico els partits que li tocaven contra Jamaica la setmana vinent.
Tampoc no ha estat convocat Agustín Ubal per Uruguai per als dos partits contra Panamà, en què sí que hi ha l'exjugador del Baxi Santi Véscovi.
Finalment, com era d'esperar, Grant Golden tampoc no ha entrat en l'estrafolària llista que els Estats Units sol fer per a aquestes finestres, amb jugadors fora del radar europeu entre els quals destaca l'escorta Kyle Guy, ex del Joventut i del Tenerife qui, en teoria, s'havia retirat.
El fet, però, que ara no hi hagi convocats no vol dir que no n'hi pugui haver en les següents finestres, com ara la de febrer, en què Puerto Rico jugarà a casa contra les potents Canadà i Bahames i Uruguai, a Argentina i a Cuba.
Finestra africana
En aquestes mateixes dates també comença la fase de classificació de continent africà. Aquesta és molt més restrictiva i només dona cinc bitllets per a Qatar. De tota manera, la primera fase és igual que totes, amb grups de quatre equips dels quals tres passen ronda.
Com afecta el Baxi?
En aquest cas hi ha un sol jugador seleccionable, el pivot Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, que ja va ser al passat Afrobasket d'Angola, en què Nigèria va quedar eliminada a quarts de final. La federació del seu país encara no ha fet pública la llista, però és molt probable que hi sigui.
En aquesta confederació, tots els partits es juguen en una única seu per evitar viatges sovint inacabables i perillosos. Nigèria ho farà a Rades (Tunísia) i hi disputarà tres partits, el dia 27 contra els amfitrions, el 29 davant de Guinea i el 30 contra Ruanda. El febrer jugarà contra els mateixos equips per simular l'anada i la tornada en una seu encara per determinar.
Hi poden anar jugadors d'Eurolliga
Tot i que en la llista d'Espanya, per exemple, i de molts altres països no hi ha jugadors que participin a l'Eurolliga, per la proximitat d'una jornada d'aquesta competició, els propers dies 25 i 26, i perquè la següent és poc després, els dies 4 i 5, hi ha països que han comptat amb aquests jugadors. Per exemple, Sèrbia ha fet una convocatòria llarga amb vuit elements que estan immersos en el torneig, tres de l'Estrella Roja, dos del Partizan, un del Bayern, un del Hapoel Tel Aviv i un altre del Dubai.
El motiu és que l'entrenador, Dusan Alimpijevic, ha convocat 24 jugadors. Sèrbia juga el primer partit contra Suïssa el dia 27, en teoria un duel assequible a Belgrad, però el segon és més complicat i un derbi, a Sarajevo contra Bòsnia i Hercegovina el dia 30. Se suposa que comptarà amb els vuit jugadors d'Eurolliga bàsicament per al segon. Dependrà de cada país, i dels pactes que tinguin amb els clubs, introduir-ne o no.
Els que sí que no viatjaran seran els jugadors que actuïn a l'NBA i a la lliga universitària dels Estats Units. Per poder-hi comptar en almenys alguna finestra és el motiu pel qual la FIBA ha posat dates de partits a final de juny i a final d'agost, fora de les seves temporades.
