Bàsquet/Lliga U

El Baxi Manresa sub-22 obté un triomf essencial per aspirar a la ronda dels millors (85-80)

Max Gaspà i Gerard Fernández reforcen els bagencs, que sumen el segon triomf, ara contra el cuer, tot i patir en els darrers minuts

Max Gaspà ha reforçat l'equip sub-22 en la victòria contra l'Unicaja

Max Gaspà ha reforçat l'equip sub-22 en la victòria contra l'Unicaja / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa sub-22 ha obtingut una victòria vital en la seva aspiració d'acabar entre els sis primers del grup A de la Lliga U i entrar amb els millors a la segona fase. Ha derrotat per 85-80 l'últim classificat, un Unicaja-Alhaurín de la Torre que ha venut cara la pell, tot i tenir un important dèficit de punts a l'inici.

Els manresans, a més, han tingut dos reforços de nivell, Max Gaspà, que ha baixat del primer equip, i un Gerard Fernández que encara no havia debutat. Entre tots dos han anotat 24 punts.

I semblava que la victòria dels manresans seria fàcil amb un gran inici que ha portat fins al 40-20 a l'inici del segon quart, després d'un triple de Torreblanca.

En el tercer quart, però, els malaguenys ja han retallat mínimament la distància i han posat nerviosos els jugadors de Nacho Juan. Han situat el 80-77 abans que Lucas Sánchez anotés un bàsquet important. L'Unicaja encara ha disposat d'un triple de Mejías per posar-se a un punt, però ha fallat i la falta de Valero a Gaspà ha donat a l'escorta dos tirs lliures que ja han obert un espai definitiu.

BAXI MANRESA: Rosell 2, Gaspà 11, Torreblanca 11, Bergseng 8, Pumarola 5 -cinc inicial- Francisco 7, Gerard Fernández 13, Muncunill, Ecker 7, Saló, Naspler 14, Lucas Sánchez 7

UNICAJA ALHAURÍN DE LA TORRE: Burgos 18, Trujillo 2, Valero 4, M. Martínez 2, Moeller 20 -cinc inicial- A. Martínez 2, Bozano, Suárez 2, Rodríguez 2, De la Iglesia 6, Butajevas 22 i Cazorla

ÀRBITRES: Checa, Alejo i Guadalajara

PARCIALS: 27-13, 47-32, 63-55, 85-80

TEMES

