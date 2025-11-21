Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa vol mantenir el bon to dissabte a Màlaga en un enfrontament de processos contra l'Unicaja
Tant Diego Ocampo com Ibon Navarro insisteixen en la prèvia que els respectius rivals es troben en procés d'adaptació als canvis que han tingut a les plantilles
El gallec insisteix en la disciplina i la concentració si es vol arrencar alguna cosa d'un pavelló tan complicat com el Martín Carpena
Tot i perdre dimecres a Venècia, les sensacions amb les quals arriba el Baxi Manresa a l'aturada per seleccions dels propers dies són molt millors que les que hi havia fa set dies. La necessària victòria a la lliga contra el Lleida i el sòlid partit a Itàlia conviden a pensar que l'equip pot haver fet el pas endavant que fa temps que reclama el seu tècnic, Diego Ocampo. El problema serà el calendari a l'ACB. L'equip visita aquest dissabte (20 hores, DAZN) l'Unicaja i, tornant de les finestres, a les quals aniran vuit basquetbolistes manresans, tocarà viatjar Badalona i rebre el Barça.
Segons han explicat els dos tècnics abans del partit d'aquest dissabte, Ocampo i Ibon Navarro, serà una lluita de processos. Són els que mantenen els dos equips des de l'inici per acoblar incorporacions. Per al gallec, l'Unicaja "ha tingut cinc canvis i necessita un procés per arribar al nivell en què estaven després que alguns jugadors marxessin a l’Eurolliga. Els darrers anys havien tingut pocs canvis i això els duia a tenir un bloc molt sòlid que defensava molt bé, controlava el rebot i es coneixia molt bé".
Afegia que "això t’ensenya que tot necessita un temps, però estan competint molt bé. L’altre dia, a Saragossa, en un partit que s’havia complicat en l’últim quart van demostrar per què han tingut tan èxit".
A gairebé mil quilòmetres, a Màlaga, el vitorià, que també havia segut a la banqueta del Congost, gairebé copiava el discurs. "El Baxi està en un procés com aquell en què estem molts equips, d'incorporar jugadors que no només són nous a l'equip, sinó a la lliga, i moltes vegades tenen un punt d'irregularitat o inconsistència en el partit". Malgrat això, "em van agradar molt l'altre dia a Venècia, crec que van fer un partit molt complet i només la qualitat i l'encert" [del conjunt italià] "els va impedir guanyar". L'Unicaja tindrà la baixa de Kravish i el dubte d'Alberto Díaz.
Millor imatge
Tornant al partit d'Itàlia, segons Ocampo "Pots perdre, però vam competir, i després del moment dolent del principi del darrer quart en què Valentine ens va ficar dos triples, vam tornar al partit i hi vam estar fins al final. Hem d’aprendre que a fora podem competir molt bé, però sabent que hem de fer-ho amb molt esforç i amb disciplina seguint el pla de l’equip. No ens en podem desviar ni un centímetre".
Per tenir opcions en aquest partit, "Cal jugar amb molta intensitat tot el partit, els quaranta minuts, i molt concentrats en què hem de fer. Si serveix de fons un jugador, ho ha de fer aquell i no un altre. Si ha de rebre algú, ho ha de fer aquell i no un altre. Cal ser molt disciplinats i treballar per a l’equip. I és innegociable jugar amb la nostra identitat, però faig incís en l’atenció".
El tècnic també va mostrar alegria per la internacionalitat de Reyes. "Estic molt content no pel premi, sinó per com ha millorat. No tot el seu joc es basa en fer triples. Defensivament va millor, ajuda molt l’equip, és generós. Estic molt content en l’àmbit personal i professional. L’any passat va ajudar amb Mario [Saint-Supéry], els joves, no només els que ens dona a la pista, sinó el que no es veu".
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»