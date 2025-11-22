Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "La diferència no ha estat aquesta, però cal jugar fins al final"
L'entrenador del Baxi lamenta que l'Unicaja tingués més fam al final i les desconnexions i reconnexions de l'equip, que considera "frustrants"
El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, afirmava després del partit que "hem sortit una mica nerviosos, cometent errades al principi. De mica en mica hem tornat al partit, defensant, dominant rebots i aconseguint boles dividides. Però en el final del segon quart l'Unicaja ha posat quatre jugadors grans i no hem sabut treure avantage perquè hem perdut pilotes no forçades sense la tensió adequada".
En el tercer quart "hem estat bé en atac, anotant trenta punts, però sense la continuïtat necessària. Per culpa d'això no hem entrat al partit. I hi ha hagut una acció determinant amb una falta d'atac, un mal final de quart i al principi de l'últim ens hem desmoralitzat. Hem intentat lluitar fins al final i hem donat minuts a Knudsen per aprendre'n, però no hem donat el nivell físic que s'espera jugant contra l'Unicaja i de coneixement en pèrdues que hem d'evitar".
Sobre l'abaixada de braços finals, "l'Unicaja sap què és l'average i quan sap que pot anar a buscar més punts, hi va perquè no és igual perdre de 23 de que de 16. Tenim jugadors nous a la lliga que aquestes coses les han de viure. La diferència del partit no ha estat aquesta, però cal jugar fins al final. Cal seguir fent faltes i competir".
També ha explicat, però, que "hi ha deconnexions, però increïbles reconnexions, amb la qual cosa és més frustrant. O juguem molt bé, o molt malament. Hem de treballar en jugar amb més irregularitat i saber per què fem les coses. Crec que és un problema de coneixement del joc".
