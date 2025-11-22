Bàsquet/Lliga Endesa
Una jornada de dissabtes de triomfs centenaris i de pallisses a la Lliga Endesa
El Reial Madrid se situa momentàniament líder i el Hiopos Lleida rep un sever correctiu a casa
La jornada del dissabte d’un cap de setmana en què l’ACB fa una campanya a favor de la infància ha prioritzat un joc que segur que entusiasma els més petits, amb moltes cistelles i molts punts, tot i que els equips que n'han sortit derrotats segurament no ho han passat tan bé. El Reial Madrid s'ha situat en la primera posició momentània, a l’espera del que faci el València contra el Girona, però només després de patir molt i de necessitar un parcial favorable en el darrer quart a Granada, ja que hi ha entrat perdent per un punt (79-78). En aquest parcial, Hezonja s'ha posat la capa de superheroi amb 14 punts (100-111).
En els andalusos, cinc jugadors han passat de 14 punts, amb 17 de Lluís Costa i Matt Thomas. El croat s'ha fet 20 per als blancs.
Sorprenent ha estat la pallissa rebuda pel Hiopos Lleida contra l’UCAM Múrcia a casa (71-107). El 30-54 dels primers vint minuts ja ha marcat la distància que els homes de Gerard Encuentra no han pogut rebaixar en una segona meitat en què encara han anat perdent més pistonada. Els trenta punts de Dylan Ennis han estat essencials, tot i que Jonah Radebaugh ha valorat el mateix, amb 23 crèdits.
La darrera tova del dia l'ha clavada el Breogán, que ascendeix al setè lloc, contra un Burgos que se seguirà mantenint en descens (105-78). Quinze punts de Russell i Cook han impulsat els gallecs, pels disset de Jackson.
