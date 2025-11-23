Bàsquet/Lliga Endesa
La zona alta de l'ACB no afluixa i Xavi Pascual ja guanya amb el Barça
Els set primers de la lliga guanyen els seus partits i els blaugrana entren en situació de Copa després d'algunes setmanes
El Baxi arriba a l'aturada en tretzè lloc, dues victòries per damunt del descens i a una dels vuit primers
La Lliga Endesa arriba a la primera aturada per la disputa de les finestres FIBA de les respectives seleccions amb una zona alta formada per equips que mostren solidesa i amb un embús al centre de la classificació, en què nou equips es troben en el marge d'un sol triomf (quatre o tres) que determina ser en play-offs o a prop del descens. El Baxi Manresa, amb tres triomfs i cinc derrotes, la darrera a Màlaga dissabte, manté encara un marge de dos respecte del Burgos i el Granada, que ocupen les dues últimes posicions, i a un del Baskonia que, a part d'estrenar patrocinador principal (Kosner) marca els classificats per a la Copa.
També es troba entre els set primers el Barça, que ha viscut aquest diumenge la primera victòria amb Xavi Pascual a la banqueta. I ha estat al més pur estil del tècnic de Gavà, amb molta defensa i amb una puntuació baixa contra una formació, la del seu exjugador Jaka Lakovic, el Gran Canària, que també té partits a pocs punts. Els blaugrana han guanyat per 61-72 gràcies a un darrer quart més esplèndid, 26 punts anotats, en una corrua de tirs lliures entre els dos equips.
De fet, insulars i barcelonistes han entrat empatats als darrers deu minuts, en què Clyburn ha pres la responsabilitat. Laprovittola i Shengelia han anotat 14 punts, a dos dels 16 de Tobey.
Qui recupera el lideratge és el València, que ha vençut amb facilitat el Girona per 98-72 en un partit que ja ha quedat resolt amb el 47-31 del descans. Un ex del Baxi, Brancou Badio, ha estat el màxim anotador del seu equip, amb 19 punts, tot i que no ha superat els 20 del seu excompany Geben.
També es manté a la zona alta La Laguna Tenerife, que ha viscut un duel disputat contra un Casademont Saragossa (76-84) qui, sorprenentment, és avantpenúltim, amb dos triomfs. De fet, els aragonesos manaven a poc per al final del tercer quart, però han caigut víctimes de Jaime Fernández, autor de 16 punts, vuit al darrer quart.
Al matí, un altre dels destacats de la temporada, el Joventut, ha mostrat una gran solidesa per derrotar un MoraBanc Andorra que ha plantat cara i que ha estat a prop a l'últim quart (76-83). Tomic ha fet 22 de valoració, amb 15 punts i vuit rebots. Gairebé a la mateixa hora, triomf clar del Baskonia al Bilbao en el derbi basc (110-91) amb 24 punts de Luwawu-Cabarrot.
