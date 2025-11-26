Bàsquet
Set jugadors del Baxi Manresa arrenquen entre dijous i divendres la seva participació en les finestres FIBA
El Dinamarca-Espanya, amb l'enfrontament entre Knudsen i Reyes, els dos tresos de l'equip, inaugura una llista de deu partits fins a la seva reincorporació a l'equip
El partit que es jugarà aquest dijous, a partir de les 18.30 hores, a Farum, entre Dinamarca i Espanya donarà el tret de sortida als deu enfrontaments que afecten els set jugadors del Baxi Manresa que han anat amb les seves seleccions per afrontar la primera finestra FIBA de la temporada. Els partits són els primers de la zona europea de classificació per al Mundial de Qatar del 2027.
Així, en aquest duel es veuran les cares els dos tresos de l'equip, Gustav Knudsen i Álex Reyes, buscant el primer triomf. Tots dos tornaran a jugar dissabte, el danès a Riga contra Ucraïna, com a visitant, i l'extremeny a La Laguna, amb Espanya, contra Geòrgia.
Divendres i dilluns vinent juguen la resta de jugadors. A les 18.30, la Letònia de Marcis Steinbergs jugarà a casa contra els Països Baixos a partir de les 18.30. El segon duel serà a la pista d'Àustria, dilluns a les 20.20 hores. Louis Olinde, amb Alemanya, rep divendres Israel a Ulm a les 19.30 i visita Xipre dilluns, a les 18 hores. També hi haurà un enfrontament directe divendres entre la França d'Hugo Benítez i la Bèlgica d'Obasohan i Izaw-Bolavie. Els francesos visitaran dilluns Finlàndia i els belgues rebran Hongria.
