Bàsquet
Espanya supera Dinamarca en el camí cap al Mundial, però Knudsen ho fa millor que Reyes (64-74)
El jugador nòrdic anota 11 punts i captura 7 rebots i l'extremeny falla els quatre triples intentats en el triomf de l'equip estatal en l'estrena de Chus Mateo a la banqueta
La selecció espanyola de bàsquet ha derrotat Dinamarca per 64-74 en el primer partit de classificació per al Mundial de Qatar del 2027. El duel oferia un xoc directe entre els dos tresos del Baxi Manresa, del qual, des del punt de vista individual, ha sortit guanyant Gustav Knudsen sobre Álex Reyes.
Així, el jugador escandinau ha ofert uns interessants números d'11 punts, 7 rebots i 16 de valoració en un conjunt que no ha pogut disposar del seu millor home, un altre conegut dels aficionats del Congost, Iffe Lundberg.
A l'altra banda, Reyes ha estat 13 minuts en pista en què no ha anotat i ha fallat els quatre triples intentats. Espanya ha obert forat el segon quart, amb un parcial de 10-20, i l'ha sabut gestionar fins al final. L'escorta de La Laguna Tenerife Jaime Fernández, amb 15 punts, ha estat el maxim anotador de l'equip, tot i que els que han valorat més han estat el pivot Great Osobor, procedent del Jena alemany, i l'ala del Lleida Oriol Paulí, tots dos amb 15. En els danesos, Tobias Jensen, de l'Ulm, ha anotat 20 punts.
En l'altre partit del grup, Ucraïna ha guanyat a la pista de Geòrgia per 79-92, en un partit en què el blaugrana Shengelia ha jugat 30 minuts i ha anotat 17 punts l'endemà d'actuar amb el Barça en Eurolliga contra l'Asvel al Palau, a 4.500 quilòmetres de distància. En els ucraïnesos ha excel·lit l'escorta del Buducnost Oleksandr Kovliar, autor de 31 punts.
Diumenge es juguen els segons partits del grup. Ucraïna rebrà Dinamarca a l'exili de Riga i Espanya farà el mateix amb Geòrgia a La Laguna.
Cinc més a l'espera
Després del debut de Reyes i Knudsen, cinc jugadors més del Baxi ho faran en la finestra europea d'aquest divendres. A les 18.30 hores, Marcis Steinbergs jugarà a casa amb Letònia contra els Països Baixos; a les 19.30, Louis Olinde farà el mateix amb Alemanya a casa contra Israel, en concret a Neu-Ulm. Finalment, a les 20.30 hores, a Rouen, hi haurà un enfrontament entre la França d'Hugo Benítez i la Bèlgica de Retin Obasohan i d'Archange Izaw-Bolavie.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets