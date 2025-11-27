Bàsquet
L'Eurolliga confirma que el Baxi Manresa haurà de jugar a Israel el 30 de desembre
L'entitat que regeix l'Eurocup, la competició que juguen els bagencs, informa que el primer duel a terres hebrees serà el Hapoel Jerusalem-Hamburg del dia 9
L'ECA (Euroleague Comercial Assets), l'empresa que regeix l'Eurolliga i l'Eurocup, ha confirmat aquest dijous que les seves competicions tornaran a jugar partits en territori d'Israel i ho faran a partir del 9 de desembre. Aquest fet provocarà que, si no hi ha canvis, el Baxi Manresa hagi de jugar a Jerusalem, a la pista del Hapoel, el proper dia 30, el penúltim de l'any.
Així, el mateix Hapoel serà el primer de jugar a casa, a la seva pista del Pais Arena contra l'Hamburg. El primer partit d'Eurolliga serà dos dies després, amb el Maccabi Tel Aviv-Asvel Villeurbanne. Fins ara, els equips israelians havien jugat els seus partits com a locals a Sèrbia, Bulgària i Hongria.
El Baxi ja va tenir problemes amb el partit d'anada contra el Hapoel, que es va haver de disputar a porta tancada i va provocar problemes a tota la ciutat a causa de les manifestacions que volien aconseguir que no es jugués el partit. Un cop es va saber la intenció de l'Eurolliga de tornar a Israel, en principi a partir del dia 1 de desembre, i ara del 9, el tècnic dels manresans, Diego Ocampo, va ser clar en afirmar que "si hi ha el 0,001% de risc" en aquest viatge, "l'equip no hi anirà".
El pla presentat per l'Eurolliga es "compromet a cooperar plenament i a complir les recomanacions i restriccions del govern d'Israel en relació amb els viatges dels seus equips" al país. L'alto el foc de l'octubre passat ha fet millorar la situació a Gaza, tot i que no hi ha aturada total de la violència. Segons Amnistia Internacional, des de llavors han mort 312 persones per atacs israelians.
Pel que fa a l'ACB, la mesura només afecta dos equips, el Baxi i el València, que ha de jugar abans a Tel Aviv, en concret el dia 18, contra el Maccabi. El tècnic dels taronja, Pedro Martínez, ja va mostrar fa dies les seves reticències a emprendre aquest viatge. Els equips de les competicions de la FIBA, com la BCL, no estan afectats per aquesta decisió i els conjunts israelians seguiran jugant els seus partits a l'exili.
