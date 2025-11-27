Bàsquet
L'Occident Manresa inicia divendres a València la lluita per entrar a la Minicopa Endesa
L'equip infantil A de Dani Mestre debuta a les vuit del vesper a la Font de Sant Lluís contra el Lleida i juga dissabte al migdia contra el Burgos i al tard davant del Gran Canària
L'equip infantil A del Bàsquet Manresa arrenca aquest divendres al vespre el seu intent per entrar a la fase final de la Minicopa. Tant la ronda prèvia, ara, com la definitiva, el febrer, es disputen a València. El primer partit serà al pavelló gran, la Font de Sant Lluís, a les vuit contra el Cochesinternet Lleida. Els altres dos partits seran dissabte, a les 11.30 contra el San Pablo Burgos i a les vuit de la tarda davant del Tirma Gran Canària. Si l'Occident Manresa és primer, es classifica directament. Si és segon, haurà de disputar una repesca diumenge contra el segon del grup del Joventut, el Saragossa, el Baskonia i el Breogán.
L'equip tindrà el reforç d'un jugador, el noruec Deivid Mikutis, que ja s'ha entrenat uns quants dies amb els companys. El tècnic, Dani Mestres, explicava a la prèvia que "ho preparem amb tota la il·lusió des d’abans de començar la temporada, però com una cosa més que ens serveix per construir-la. Hi ha una aturada que als nois els fa molta il·lusió per representar la ciutat i el club, però tenint en compte tot el que estem treballant cada dia".
Una de les claus, segons ell, serà "gestionar la motivació. Hi ha una sobreexposició des de la competició i han d’estar preparats. S’entrenen al Congost i no els vindrà de nou l’escenari, però sí a nivell de càmeres, repercusió i d’altres. Intentem fer-los gaudir de l’experiència, no dels mitjans, i que no els passa massa ràpid per estar massa pendents de l’entorn".
Sobre la responsabilitat d'igualar fites del passat, amb classificacions per a la Minicopa de Granada 2022 i Màlaga 2024 o com l'any passat, en què l'objectiu es va escapar per un sol punt, per a Mestre exerceix de "motivació. Pensem que hi ha d’altres clubs o estructures potents, però ens aporta veure que som un club que podem competir contra qualsevol, que si ho intentem, hi ha possibilitats".
