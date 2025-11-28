Bàsquet
El Bàsquet Manresa infantil derrota el Lleida i fa el primer pas per ser a la Minicopa (90-64)
El Gran Canària, que destrossa el Burgos per 58-8, es perfila com a rival principal aquest dissabte per ser primer de grup
L'Occident Manresa, l'equip infantil A del Bàsquet Manresa, ha derrotat el Cochesinternet Lleida en el debut a la fase prèvia de la Minicopa, que ha jugat a la Font de Sant Lluís de València. No ha tingut problemes el conjunt de Dani Mestre, que ha pogut rotar tots els seus jugadors, amb Arnau Llobet com a màxim anotador amb 15 punts. Vista la primera jornada al grup C, sembla que el Gran Canària serà el rival dissabte per ser primer de grup. Els insulars han tancat acta en tres quarts en derrotar el Burgos per 58-8. Dissabte a les 11.30 hores, el Manresa jugarà contra els castellans i a les vuit del vespre, davant dels illencs, en els dos casos a l'Alquería.
Des del 25-9 del primer quart, l'Occident Manresa ha dominat el seu rival i ha anat incrementat la distància. Només el pivot Traoré, autor de 22 punts i 24 rebots, i Liam Fernández, amb 21 i 13, han plantat cara pels lleidatans. Davant, un joc més coral de l'equip bagenc, amb cinc jugador amb deu punts i més, tot i que ha perdut el rebot, un aspecte que caldrà millorar per aspirar a derrotar un Gran Canària amb dos jugadors per damunt dels 2,05 metres.
OCCIDENT MANRESA: Arnau Majoral 11, Arnau Llobet 15, Martí León 11, Deivid Mikutis 12, José Pérez 4 -cinc inicial- Èric Peña 5, Arnau Coma 2, Andreu Navarro 6, Maiol Divins 5, Ot Rodríguez 10, Roger Pallejà 1 i Sandro Rodríguez 8
COCHESINTERNET LLEIDA: Pau Solanes 4, Liam Fernández 21, David Vallina 6, Ian Yeste 2, Bocar Traoré 22 -cinc inicial- Marc Masamunt 1, Odei Urrea 1, Eric Biurrum 2, Miquel González, Martí Moya 5 i Guillem Bolea
PARCIALS: 25-9, 46-21, 67-37, 90-64
