Bàsquet
Benítez guanya el derbi de seleccions de jugadors del Baxi Manresa a Obasohan i Izaw-Bolavie
Olinde aconsegueix la victòria contra Israel jugant amb Alemanya i Steinbergs perd amb Letònia contra Països Baixos
La França d'Hugo Benítez ha derrotat la Bèlgica de Retin Obasohan i Archange Izaw-Bolavie (79-63) en el duel entre jugadors del Baxi Manresa que aquests dies han viatjat amb les seves seleccions per disputar les finestres FIBA. El conjunt gal, d'aquesta manera, suma el primer triomf en la fase de classificació per al Mundial de Qatar 2027. De tota manera, el base de Perpinyà no ha fet un bon partit ofensiu, ja que només ha anotat dos punts en dos tirs lliures.
Per la banda belga, Obasohan n'ha anotat 14, set dels quals de tirs lliures, i Izaw-Bolavie n'ha anotat quatre amb dos tirs de dos punts. En l'altre partit del grup, Hongria ha derrotat Finlàndia per 89-82. Dilluns, els francesos visiten Espoo per jugar contra els nòrdics i Bèlgica rep els magiars a Mons.
La jornada també ha tingut la participació de dos jugadors més del Baxi, amb cara i creu. Bones notícies per a Louis Olinde, que ha col·laborat, en el seu retorn a la Mannschaft, a la victòria sobre Israel per 89-69. El basquetbolista dels manresans ha anotat quatre punts en setze minuts a la pista i ha capturat cinc rebots.
També dilluns, Alemanya jugarà el segon partit a Limassol contra Xipre, que aquest divendres ha caigut per 100-60 a Croàcia.
No tan bé li han anat les coses a Marcis Steinbergs, ja que Letònia ha perdut a casa per 78-86 contra Països Baixos en el debut de Sito Alonso a la banqueta i amb cinc punts seus. Els bàltics visitaran Àustria, que ha perdut contra Polònia per 90-78, dilluns.
