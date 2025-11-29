Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga U

El Baxi Manresa sub-22 resisteix les remuntades del Joventut i suma la tercera victòria a la Lliga U (79-77)

L'equip de Nacho Juan se situa bé per acabar dels sis primers la fase inicial després d'haver guanyat els dos partits als verd-i-negres

Gran cistella de Pumarola, determinant en els darrers segons

Gran cistella de Pumarola, determinant en els darrers segons / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa sub-22 ha obtingut una victòria vital (79-77) per accedir a la ronda dels millors a la Lliga U. L'equip de Nacho Juan ha dut la iniciativa gairebé sempre, però ha hagut de resoldre un final igualat contra el Joventut, a qui ha guanyat els dos partits de la primera fase de la competició. Aquest fet li dona més opcions d'acabar-la entre els sis primers, els que passen a la ronda dels millors en el segon estrat del torneig.

Els manresans han anat a davant sempre excepte en el 0-4 inicial i durant un moment del tercer quart. La primera reacció, amb un parcial de 14-0 els ha fet dur la iniciativa sobretot a partir del segon quart del duel, quan dos triples seguits de Rosell i Gaspà han atorgat la màxima renda (30-18).

El Joventut, basat totalment en els punts de Torres i Mauri, ha aconseguit retallar la distància al final del segon període i posar-se momentàniament a davant en el tercer. Però el Baxi portava el ritme i hauria pogut sentenciar molt abans. Se n'ha anat tres cops de nou i deu punts, l'últim amb un 74-65 a dos minuts. Però un parcial de 0-7 ha abocat a un final igualat en l'últim minut. Han estat un bàsquet de Lucas Sánchez i tres tirs lliures entre Gaspà i Pumarola els que han permès al Baxi seguir a davant. A 3,1 segons, amb 79-76, Torres ha anotat el primer tir lliure i ha anat a fallar el segon, però el rebot de Pumarola, que s'ha tret la bola de sobre per fer córrer el temps, ha segellat el triomf.

BAXI MANRESA: Rosell 19, Gaspà 15, Naspler 8, Lucas Sánchez 9, Pumarola 16 -cinc inicial- Francisco 1, Olvera, Gerard Fernández 5, Muncunill 2, Ecker, Saló 2, Torreblanca 2

JOVENTUT: Del Castillo 7, Mauri 19, Torres 25, Bermejo, Thomas 1 -cinc inicial- Julià 6, Buben 6, Gil 3, Macías 8, Niebla 2

ÀRBITRES: Sanhermelando, Remisa i Gallego

PARCIALS: 16-14, 35-29, 54-50, 79-77

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  2. El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
  3. La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
  4. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  5. Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
  6. Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages
  7. Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
  8. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix

El Baxi Manresa sub-22 resisteix les remuntades del Joventut i suma la tercera victòria a la Lliga U (79-77)

El Baxi Manresa sub-22 resisteix les remuntades del Joventut i suma la tercera victòria a la Lliga U (79-77)

Josep Ruaix rep l'escalf del Moianès en un homenatge a Castellterçol

Josep Ruaix rep l'escalf del Moianès en un homenatge a Castellterçol

Reunim sis jocs gratuïts que actualment creen tendència a Play Store

Reunim sis jocs gratuïts que actualment creen tendència a Play Store

LLISTA | Aquests són els 64 municipis de Catalunya amb prohibició o restriccions d’accés al bosc després de confirmar-se els primers casos de pesta porcina africana

LLISTA | Aquests són els 64 municipis de Catalunya amb prohibició o restriccions d’accés al bosc després de confirmar-se els primers casos de pesta porcina africana

L'Adbisio Manresa s'impulsa amb una victòria conra el CDW Navarra

L'Adbisio Manresa s'impulsa amb una victòria conra el CDW Navarra

Fira de Sant Andreu i el Black Friday omplen el centre de Manresa

Fira de Sant Andreu i el Black Friday omplen el centre de Manresa

Els caçadors s'ofereixen al Govern per intensificar les batudes de senglar fora dels radis de vigilància de la PPA

Els caçadors s'ofereixen al Govern per intensificar les batudes de senglar fora dels radis de vigilància de la PPA

¿Hi ha una ‘alerta ultra’ a Catalunya?

¿Hi ha una ‘alerta ultra’ a Catalunya?
Tracking Pixel Contents