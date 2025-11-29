Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 resisteix les remuntades del Joventut i suma la tercera victòria a la Lliga U (79-77)
L'equip de Nacho Juan se situa bé per acabar dels sis primers la fase inicial després d'haver guanyat els dos partits als verd-i-negres
El Baxi Manresa sub-22 ha obtingut una victòria vital (79-77) per accedir a la ronda dels millors a la Lliga U. L'equip de Nacho Juan ha dut la iniciativa gairebé sempre, però ha hagut de resoldre un final igualat contra el Joventut, a qui ha guanyat els dos partits de la primera fase de la competició. Aquest fet li dona més opcions d'acabar-la entre els sis primers, els que passen a la ronda dels millors en el segon estrat del torneig.
Els manresans han anat a davant sempre excepte en el 0-4 inicial i durant un moment del tercer quart. La primera reacció, amb un parcial de 14-0 els ha fet dur la iniciativa sobretot a partir del segon quart del duel, quan dos triples seguits de Rosell i Gaspà han atorgat la màxima renda (30-18).
El Joventut, basat totalment en els punts de Torres i Mauri, ha aconseguit retallar la distància al final del segon període i posar-se momentàniament a davant en el tercer. Però el Baxi portava el ritme i hauria pogut sentenciar molt abans. Se n'ha anat tres cops de nou i deu punts, l'últim amb un 74-65 a dos minuts. Però un parcial de 0-7 ha abocat a un final igualat en l'últim minut. Han estat un bàsquet de Lucas Sánchez i tres tirs lliures entre Gaspà i Pumarola els que han permès al Baxi seguir a davant. A 3,1 segons, amb 79-76, Torres ha anotat el primer tir lliure i ha anat a fallar el segon, però el rebot de Pumarola, que s'ha tret la bola de sobre per fer córrer el temps, ha segellat el triomf.
BAXI MANRESA: Rosell 19, Gaspà 15, Naspler 8, Lucas Sánchez 9, Pumarola 16 -cinc inicial- Francisco 1, Olvera, Gerard Fernández 5, Muncunill 2, Ecker, Saló 2, Torreblanca 2
JOVENTUT: Del Castillo 7, Mauri 19, Torres 25, Bermejo, Thomas 1 -cinc inicial- Julià 6, Buben 6, Gil 3, Macías 8, Niebla 2
ÀRBITRES: Sanhermelando, Remisa i Gallego
PARCIALS: 16-14, 35-29, 54-50, 79-77
