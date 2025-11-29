Bàsquet
L'Occident Manresa cau contra el Gran Canària i s'ho jugarà tot diumenge contra el Joventut a la prèvia de la Minicopa (99-49)
Els infantils manresans ja han vençut els badalonins dues vegades aquesta temporada en la lliga
L'equip infantil A del Bàsquet Manresa tornarà on estava fa un any. Amb diferents jugadors, però la nova tongada de l'Occident intentarà classificar-se per a la Minicopa del febrer i tornar a València guanyant el partit de repesca. Com era d'esperar, no hi ha hagut opcions contra un Tirma Gran Canària que té tres jugadors que superen o voregen els dos metres en una diferència física insalvable en aquestes edats.
Si llavors l'adversari va ser el Canàries, i es va perdre per un punt, ara ho serà el Joventut, que ha caigut contra el Casademont Saragossa per 85-111 en el darrer duel del dissabte. Els aragonesos entren a la fase final directament. El xoc de diumenge (12.15 hores) hauria de tenir l'Occident com a favorit, ja que ha guanyat els dos enfrontaments de lliga d'enguany i amb claredat, per 66-54 a casa i per 78-92 a Badalona.
Pel que fa al partit contra el Gran Canària, l'Occident ha vist com li tancaven l'acta en la segona jugada del darrer quart (99-49) en un duel en què de seguida ha vist que no tindria res a fer. Malgrat això, els nois de Dani Mestre han continuat batallant fins al final, malgrat que poques hores després es juguen el bitllet per al seu gran objectiu.
Els canaris ja guanyaven per 14 punts al final d'un primer quart en què Kona i Sembene, de manera més espectacular, i Matejka, més sorda, feien mal, tot i que segurament el seu millor jugador és el base Daniel Feliz. En el Manresa, molts intents de tres punts, com no podia ser d'una altra manera.
Si s'ha de criticar alguna cosa a l'Occident ha estat deixar sols jugadors més aturables, com els tiradors Castro i Marqués, que han obert més distància des de lluny. La diferència ja vorejava els trenta punts en aquest període, malgrat que dos triples de Llobet l'han escurçada.
El problema ha arribat per un parcial de 23-0 a l'inici del tercer parcial, amb els manresans molt desanimats per no anotar. Malgrat això, han fet una estrebada final per no tancar l'acta en aquesta fase i que aquest tràngol arribés en l'últim capítol.
Diumenge, una nova oportunitat, aquest cop més assequible.
TIRMA GRAN CANÀRIA: Feliz 20, A. Sánchez 5, Marqués 9, Sembene 21, Matejka 14 -cinc inicial- Oivanen 5, Reyes 2, Santana, Castro 6, Afonso, Kona 17 i Benítez
OCCIDENT MANRESA: Majoral 5, Llobet 7, León 10, Sandro Rodríguez 9, Mikutis 7 -cinc inicial- Navarro 7, Divins, Ot Rodríguez 1, Pallejà i Pérez
PARCIALS: 30-16, 63-42, 95-49, 99-49
