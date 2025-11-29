Bàsquet
L'Occident Manresa liquida el Burgos en dos quarts i es prepara per a una 'final' de la prèvia de la Minicopa contra el Gran Canària (19-69)
Bagencs i insulars es jugaran aquest dissabte a les vuit del vespre un lloc per a la fase final; el perdedor, disputarà diumenge la repesca
L'Occident Manresa, l'equip infantil A del Bàsquet Manresa, ha derrotat amb facilitat el San Pablo Burgos Segura y Mayor (19-69) en el segon partit de la fase prèvia de la Minicopa i només és a un triomf de classificar-se per a la fase final de la competició, que tindrà lloc el febrer també a València.
L'endemà de guanyar el Cochesinternet Lleida a la Font de Sant Lluís, no ha tingut cap dificultat per tancar l'acta contra els castellans, molt inferiors, a la pista 4 de l'Alquería just en arribar al descans en guanyar per cinquanta punts de marge i ara es jugarà la plaça aquest dissabte, a les vuit del vespre, contra el potent Tirma Gran Canària. Els insulars tampoc no han necessitat els quaranta minuts per desfer-se dels lleidatans, als quals han superat per 39-90.
El duel no ha tingut color i el Manresa s'ha mostrat molt superior a un equip a qui ja havien tancat l'acta el dia abans. La diferència de rebots, 18 a 42, demostra també la diferència de nivell físic entre els castellans i l'equip de Dani Mestre. Aquest ha tingut en el noruec Mikutis, el convidat de l'edició, i en José Pérez els seus millors jugadors. Entre tots dos han fet un 5 de 5 en triples i han anotat més de la meitat de punts de la seva formació.
L'acta s'ha tancat just al descans, un fet que ha semblat que els manresans buscaven en els darrers minuts del darrer quart. S'ha seguit jugant, però sense comptar els punts. Ara tocarà descansar per enfrontar-se a un Gran Canària que té una gran alçada. Dos jugadors superen els dos metres, Patrik Matejka (2,06) i David Kona (2,05) i un s'hi acosta, Abdou Sembene (1,96). En la banda manresana, el més alt és el convidat Mikutis (1,91) seguit d'Eric Peña (1,84).
SAN PABLO BURGOS SEGURA Y MAYOR: Del Hoyo 2, Lozano 4, Monzón 5, Maeso 6, Bella -cinc inicial- Miguel, Sancho, Illana, Gutiérrez, Tamiño
OCCIDENT MANRESA: Navarro 4, Divins 5, Ot Rodríguez 11, Pallejà 3, Sandro Rodríguez 5 -cinc inicial- Majoral 5, Peña, Coma, Llobet 2, León, Mikutis 19, José Pérez 16
PARCIALS: 8-34, 19-69
