Bàsquet
Álex Reyes, del Baxi Manresa, venç amb l’equip estatal i el seu company Gustav Knudsen cau amb Dinamarca
Cinc jugadors més del conjunt bagenc acaben la seva participació en les finestres FIBA amb les respectives seleccions aquest dilluns
Regió7
Manresa
El jugador del Baxi Manresa Álex Reyes ha col·laborat aquest diumenge amb vuit punts a la victòria de l’equip estatal contra Geòrgia (90-61) en la segona jornada de les finestres FIBA. L’extremeny ha fet 3 de 7 en tirs de camp i ha capturat set rebots. També aquest diumenge, en el mateix grup, la Dinamarca de Gustav Knudsen ha perdut per 88-71 contra Ucraïna i acumula dues desfetes en la competició.
L’ala nòrdic va anotar 5 punts i va capturar 6 rebots.Durant la jornada d’avui juguen cinc basquetbolistes del Baxi més, Hugo Benítez (Finlàndia-França), Louis Olinde (Xipre-Alemanya), Marcis Steinbergs (Àustria-Letònia) i Retin Obasohan i Archange Izaw-Bolavie (Bèlgica-Hongria).
