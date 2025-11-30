Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Álex Reyes, del Baxi Manresa, venç amb l’equip estatal i el seu company Gustav Knudsen cau amb Dinamarca

Cinc jugadors més del conjunt bagenc acaben la seva participació en les finestres FIBA amb les respectives seleccions aquest dilluns

Álex Reyes, a la dreta, en la celebració de l'equip estatal / FIBA Europe

Manresa

El jugador del Baxi Manresa Álex Reyes ha col·laborat aquest diumenge amb vuit punts a la victòria de l’equip estatal contra Geòrgia (90-61) en la segona jornada de les finestres FIBA. L’extremeny ha fet 3 de 7 en tirs de camp i ha capturat set rebots. També aquest diumenge, en el mateix grup, la Dinamarca de Gustav Knudsen ha perdut per 88-71 contra Ucraïna i acumula dues desfetes en la competició.

L’ala nòrdic va anotar 5 punts i va capturar 6 rebots.Durant la jornada d’avui juguen cinc basquetbolistes del Baxi més, Hugo Benítez (Finlàndia-França), Louis Olinde (Xipre-Alemanya), Marcis Steinbergs (Àustria-Letònia) i Retin Obasohan i Archange Izaw-Bolavie (Bèlgica-Hongria).

