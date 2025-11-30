Bàsquet/Minicopa
Dani Mestre, entrenador de l'Occident Manresa, classificat per a la Minicopa: "La clau és que aquesta generació és molt resilient"
El tècnic destaca la fe dels seus jugadors en els moments més complicats i explica que ja van viatjar convençuts que s'ho jugarien tot aquest diumenge contra el Joventut
Dani Mestre, el tècnic principal de l'equip infantil A del Bàsquet Manresa que s'ha classificat per a la fase final de la Minicopa, ha necessitat unes hores per assumir tot el que havia passat. La tensió del partit, la victòria contra el Joventut i la celebració posterior requerien una mica de distància. Ja tornant en el tren cap a casa, no s'estava de dir que "no sé com s'ha vist des de fora, però des de dins s'ha passat fatal".
Admetia que "tots estàvem nerviosos, però l'important era que no ens sobrepassessin i crec que no ha passat, però s'ha vist molt complicat". En aquest sentit, "la clau és que aquesta generació és molt resilient. S'agafen als partits encara que només quedi un fil. L'inici ha estat més dolent en encert que en joc, que tampoc no ha estat bo, però s'hi han agafat. I després hem tingut una renda de sis punts que hem perdut ràpidament, un cop molt dur, i han tornat. Sempre tornen".
Per a Mestre, també ha estat important "sempre confiar en el nostre pla, jugar com ho fem nosaltres. Tocant un parell de cosetes quan anàvem pitjor, però fent el de sempre. A més, en aquest partit, jugant a la Fonteta, un pavelló molt gran, amb tots els equips veient-nos perquè era l'últim partit i jugant un derbi, amb totes les emocions que hi ha contra la Penya, era complicat gestionar-ho però han aguantat".
De fet, el Bàsquet Manresa ja havia guanyat els dos partits de lliga contra el Joventut. Lluny de tenir pressió, aquest fet "donava fe als nens perquè es veien capaços de guanyar. Si hagués estat al revés ens hauria costat més fer-los creure-hi. Aquest matí han sortit convençuts. Calia recuperar-los del cop d'ahir i canviar el xip".
Feina prèvia
El cop era la dura derrota contra el Gran Canària per 99-49 davant d'una rival físicament massa superior. El resultat els apartava de la classificació directa, però els donava una altra opció i ja ho sabien. La feina, de fet, "va començar fa dues setmanes, quan vam conèixer el calendari. Ens entrenàvem tots junts al Congost, vam seure a terra i els vam dir que pensàvem que ens trobaríem amb la Penya com a segons i ho lluitaríem. Durant tota la Minicopa hem treballat mirant a llarg termini, al diumenge. Si no, el cop de dissabte hauria estat massa dur i no ens hauríem recuperat. El partit de diumenge és molt perillós perquè normalment l'has d'encarar superant la derrota de dissabte". De fet, el Joventut també va caure a la mateixa hora contra el Casademont Saragossa.
Abans del torneig, Mestre va declarar a Regió7 que el que volia era que els nois no s'entretinguessin gaire en coses externes i gaudissin de cada moment de l'experiència. Un cop superats els tres dies, "ho hem aconseguit. Ha acabat el partit i tots s'ha sentit útil durant la Minicopa. Tots han gaudit. Ara, al tren, és quan tenen el mòbil i miren tot el que han fet i tindran records per sempre. A València, però, hem intentat fer activitats i gaudir d'un escenari tan increïble". Si haguessin perdut, "no estaria content, però n'estaria satisfet".
És el tercer cop en cinc anys que el Bàsquet Manresa infantil entra a la Minicopa. Per a Mestre "crec que és un èxit. Treballem molt cada dia i hi ha plantilles molt potents". I a partir d'ara, descompressió? "Seguirem el pla de millora de nens que tenim en ment. Dilluns tenim festa per descansar, però el proper cap de setmana tenim el torneig Top Basket de Sabadell per competir amb molts equips catalans. Ens servirà per tocar de peus a terra. La gent diu que quan perds vols tornar a jugar per recuperar-te i quan guanyes, també. Ens va bé fer-ho per seguir amb el nostre dia a dia". I a Sabadell es tornaran a trobar el Joventut?. "No, aquest cop no", respon Mestre. Millor per als cors de tothom.
