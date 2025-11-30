Bàsquet/Minicopa
L'Occident Bàsquet Manresa derrota el Joventut i es classifica per a la tercera Minicopa del club en cinc anys (93-87)
L'infantil A dels bagencs arriba millor al final en un partit ple d'alternatives i els punts de Martí León el catapulten a la victòria en la pròrroga
En any parell, toca presència a la Minicopa. L'infantil A del Bàsquet Manresa ha segellat el bitllet per tornar a València, on ha aconseguit aquest diumenge classificar-se per a la fase final de la competició. En l'últim bitllet en joc, ha derrotat el Joventut per 93-87 i ha venjat l'equip de l'any passat, que es va quedar a un punt a Tarragona contra el Canàries. Els punts de Martí León i els rebots de Deivid Mikutis han estat essencials, en el tram definitiu, per rematar l'èxit que segueix el de Granada 2022 i el de Màlaga 2024.
No ha començat bé el partit per als manresans. El Joventut s'ha basat en els dotze punts de Gerard Llorens per escapar-se en el marcador. Els badalonins, més activats, han posat una gran diferència, que ha arribat a ser de catorze punts (8-22).
Ha estat a partir de la defensa que ha reaccionat l'Occident. La millor pressió ha fet fallar tirs als verd-i-negres i les bones contres bagenques, liderades per Arnau Llobet i Deivid Mikutis, han permès punts fàcils que han comprimit el marcador. El Manresa, de fet, hauria pogut empatar de no ser per tres tirs lliures errats i Madueño ha situat el 22-27 per tancar el quart.
Reacció aturada
Després d'uns minuts d'igualtat, no ha tardat gaire el Bàsquet Manresa a posar-se per davant en el marcador. Ha estat amb un triple d'Ot Rodríguez, que sitiava el 32-31. Feia la sensació que, pel ritme que duia, el conjunt de Dani Mestre es podria escapar, però aleshores s'ha encallat una mica en atac.
El Joventut ha ajustat millor la seva defensa, ha aturat el ritme de transicions vermelles i s'ha establert un carrusel d'avantatges per totes dues bandes. L'Occident ha pogut empatar a 41 amb un triple de José Pérez, però en els últims segons entre Roc Jiménez, la reaparició de Llorens i un triple a l'últim segon de Gerard Ribó en una desatenció defensava manresana, la distància ha crescut a cinc punts (43-48) al descans.
Moment Majoral
En el tercer quart, la jugada s'ha tornat a repetir. Toti que el Joventut ha adquirit vuit punts a l'inici, l'encert en el tir manresà ha permès una aproximació. Quan era atrapat, el conjunt de Badalona tornava a assolir renda. Fins que ha aparegut Aran Majoral. Ja havia anotat abans un tir de tres, però han estat dos triples seguits i un contraatac del mateix jugador, a part d'un altre de Maiol Divins, que han capgirat el resultat (62-60).
El tercer quart ha acabat al màxim ritme. Quatre punts de Martí León donaven dos punts d'avantatge al seu equip i, tot i que Niebla ha empatat a cinc segons, un tall de Sandro Rodríguez ha permès que el Manresa entrés al darrer període per davant (69-67).
Semblava que era el moment d'intentar una escapada, i encara més quan dos tirs lliures de Mikutis han donat la màxima renda de sis punts (73-67). Però un triple d'Oriol Gil i dues jugades de tres punts de Vergés tornaven la davantera als verd-i-negres amb set minuts per davant (73-76). El Manresa patia molt, ara, en el rebot defensiu, semblava cansat i, a sobre, en estar en bonus, permetia molts tirs lliures al rival.
S'entrava en moment de nervis. Els àrbitres indicaven una tècnica a la banqueta de la Penya per protestar i León, amb el tir lliure i dos triples espectacular, tornava a capgirar el resultat a tres minuts (84-81). Ara la dinàmica havia canviat i, a sobre, Arnau Llobet treia un 2+1 per donar ara cinc punts al seu equip (86-81, parcial de 10-2).
Cor de León
Les alternatives eren tan grans que podia passar qualsevol cosa. De fet, amb 86-83 l'Occident rebia una antiesportiva, al mateix León, a 1.46. Niebla posava el 86-85, però fallava el tir posterior. També errava un tir lliure Mikutis (87-85), però el noruec agafava dos rebots importants i León apareixia de nou per tornar a donar quatre punts a 1.05 (89-85).
El Joventut ha tingut dos atacs, però ha perdut una bola i Gil ha fallat un tir forçat. Mikutis ha rebut falta a 27 segons i no ha perdonat amb els tirs lliures (91-85). Després, Niebla ha anotat en set segons i Dani Mestre ha demanat temps mort. S'acostava un seguit d'aturades. L'Occident s'ha pogut passar la pilota durant nou segons abans que León rebés falta. L'estrella de l'últim quart no ha errat (93-87) i el triple fallat per Oriol Gil ha segellat el resultat final
OCCIDENT BÀSQUET MANRESA: Llobet 4, Navarro 6, León 26, Pallejà, Sandro Rodríguez 14 -cinc inicial- Majoral 20, Divins 5, Mikutis 9, Pérez 6. Sense jugar, Peña i Coma
JOVENTUT: Vergés 23, Llorens 17, Gil 10, Jiménez 11, Niebla 15 -cinc inicial- López 6, Velázquez, Madueño 2, Alfaro, Ribó 3. Sense jugar, Bosch i Casals
ÀRBITRES: Manda i Cister
PARCIALS: 22-27, 43-48, 69-67, 93-87
