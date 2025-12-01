Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El jugador del Baxi Izaw-Bolavie marxa, cedit, al Palmer Basket de Mallorca

El club manresà ha anunciat la sortida temporal del pivot belga per tal de guanyar experiència competitiva en un nou escenari

Archange Izaw-Bolavie, contra Rubén Guerrero, de la selecció espanyola

Archange Izaw-Bolavie, contra Rubén Guerrero, de la selecció espanyola / FIBA Europe

Regió7

Manresa

El pivot belga del Baxi Manresa Archange Izaw-Bolavie jugarà cedit al Palmer Basket fins a final d’aquesta temporada. El club manresà ha anunciat la seva sortida temporal amb l’objectiu que el jugador continuï acumulant minuts i experiència competitiva en un nou escenari.

El jugador, de 24 anys i 2,10 metres d’alçada, arriba al conjunt balear per reforçar el joc interior gràcies a les seves destacades condicions físiques i la seva presència a prop de la cistella. Aquesta temporada ha debutat a la Lliga Endesa amb el Baxi, amb qui ha disputat quatre partits a la màxima categoria del bàsquet estatal.

Abans d’arribar a Espanya, Izaw-Bolavie va completar una notable campanya amb l’Spirou Basket de Charleroi. A la BNXT League —la lliga que agrupa equips de Bèlgica i els Països Baixos— va registrar una mitjana de 6,4 punts i 4,6 rebots per partit, mentre que a la FIBA Europe Cup 2024/25 va participar en 14 enfrontaments, aportant 3 punts i 3,6 rebots de mitjana.

