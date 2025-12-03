Bàsquet
Els partits de lliga del Baxi Manresa es podran tornar a veure per Movistar a partir del 14 de desembre, amb estrena contra el Barça
L'operadora telefònica posarà en funcionament el dia 11 tres canals amb el senyal de la Lliga Endesa de DAZN, propietària dels drets de la competició
Movistar ha anunciat que emetrà tota la Lliga Endesa a partir de la jornada 10, és a dir, la del cap de setmana dels dies 13 i 14 de desembre. L'operadora telefònica, que va perdre els drets de la competició l'estiu passat després d'una dècada d'exclusivitat, habilitarà des del dia 11 tres canals amb el nom de "DAZN Baloncesto" amb la mateixa senyal que ofereix la plataforma anglesa.
Això vol dir que els aficionats del Baxi Manresa tindran l'oportunitat de veure tots els partits de la lliga tant per DAZN, com per Movistar, sempre que en aquest últim tinguin contractat el paquet Deportes. El primer enfrontament serà el diumenge, dia 14, a les set de la tarda, contra el Barça. Movistar ha informat que també oferirà una selecció de partits de l'NBA i de la lliga de futbol americà, la NFL, a més d'un duel de la lliga alemanya i un altre de la lliga italiana de futbol.
La certa polèmica arriba perquè DAZN havia anunciat que tindria amb exclusivitat el producte a principi de temporada, amb la qual cosa es van disparar els abonaments a la plataforma, majoritàriament a 9,99 euros al mes amb compromís de permanència d'un any. Ara, els abonats de Movistar que van haver-ho de fer per continuar veient la Lliga Endesa comproven que, si conserven el paquet Deportes, aquest canvi només els haurà servit per a les nou primeres jornades de competició.
DAZN ja havia anunciat aquesta setmana un compromís amb l'operadora Orange TV per emetre-hi les competicions ACB, inclosa, en aquest cas, la Copa del Rei, a part de tota la seva programació esportiva.
Com queda el mapa televisiu per als aficionats del Baxi Manresa?
Amb aquestes novetats, els aficionats del Baxi Manresa poden seguir l'equip a través d'aquestes plataformes:
Partits de la lliga Endesa (ACB)
DAZN (tots els partits, alguns dels quals gratuïtament, inclosa la Copa del Rei si la jugués el Baxi)
Movistar (tots els partits si es té contractat el paquet Deportes, a partir de la jornada 10)
Orange TV (tots els partits, inclosa la Copa del Rei si la jugués el Baxi)
3Cat/TV3 (alguns partits, com el Joventut-Baxi Manresa de diumenge. La majoria d'ells són en horari de 12 del migdia els diumenges).
Partits de l'Eurocup
3Cat (a través d'Esport3 i també de la plataforma 3Cat en cas de coincidència amb d'altres esdeveniments esportius)
Movistar (tots els partits amb el paquet Deportes).
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina