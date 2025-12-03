Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

L'ACB retarda a les nou de la nit l'horari del Baxi Manresa-Girona del 2 de gener

La lliga addueix "motius de programació i producció televisiva" i pren dues hores de descans als bagencs per a la visita a València de dos dies després a les set de la tarda

Alfonso Plummer (dreta) contra Derek Needham en el partit de la Lliga Catalana a Tarragona

Alfonso Plummer (dreta) contra Derek Needham en el partit de la Lliga Catalana a Tarragona / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Manresa

L'ACB ha anunciat aquest dimecres que el partit entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona, que s'havia de disputar el proper 2 de gener a les 19 hores s'endarrereix dues hores fins a les 21 hores. D'aquesta manera, l'equip, que vindrà de jugar el dia 30 a Israel, tindrà dues hores menys de descans per al duel de dos dies després, el 4 de gener, a les set de la tarda al Roig Arena contra el València.

Així, de la jornada 13, del dia 2, a part d'aquest canvi s'ha avançat una hora el MoraBanc Andorra-Hiopos Lleida (de les 20 hores a les 19) i s'ha avançat també una hora el Barça-Casademont Saragossa (de les 21 a les 20 hores).

També s'han anunciat dos canvis a la jornada 14 de l'endemà, el 3 de gener, que no afecten el Baxi. El Joventut-La Laguna Tenerife passa de les 21 hores a les 18 hores i el Rio Breogán-Unicaja, a l'inrevés, de les 18 a les 21 hores.

