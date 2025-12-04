Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Plummer deixa el Baxi i el club ja té el seu substitut mig lligat

Com a relleu, el Bàsquet Manresa ja té pràcticament fitxat un jugador estranger

Alfonso Plummer

Alfonso Plummer / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

Alfonso Plummer deixa el Baxi. Ho ha confirmat en una roda de premsa aquest dijous al migdia l'entrenador de l'equip Diego Ocampo, que ha detallat que l'escorta porto-riqueny ja no jugarà contra aquest divendres contra l'Hamburg a l'Eurocup. El club està ultimant els detalls del fitxatge amb un altre equip, on està previst que ja pugui incorporar-se dilluns. Com a relleu, el Bàsquet Manresa ja té pràcticament fitxat un jugador estranger. Es tracta d'un anotador.

La previsió és que els detalls d'entorn la baixa de Plummer surtin a la llum en les pròximes hores, però és probable que no abans del partit de demà. En una entrevista publicada divendres passat a Regió7, el jugador dèia que volia esprèmer al màxim la seva estada al Baxi, que sempre ha estat considerat un equip trampolí. "El meu pla és jugar el màxim possible. La meva meta és estar al nivell més alt que pugui, però si el que es necessita per millorar és quedar-me, no m’importaria. Cal aprofitar ser aquí", va dir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
  2. Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
  3. Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
  4. Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
  5. Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
  6. Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
  7. Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
  8. Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes

L’Es Alert de les 20.11 hores també es va retardar gairebé dues hores per treure l’accent a València i substituir «tipus» per «tipo» i «aquest» per «este»

L’Es Alert de les 20.11 hores també es va retardar gairebé dues hores per treure l’accent a València i substituir «tipus» per «tipo» i «aquest» per «este»

Cardona restitueix la memòria de quatre miners morts que havien quedat en l’oblit

Cardona restitueix la memòria de quatre miners morts que havien quedat en l’oblit

Víctimes de l’accident de bus a França litiguen al jutjat per ser indemnitzats un any després del sinistre

Víctimes de l’accident de bus a França litiguen al jutjat per ser indemnitzats un any després del sinistre

Rosalía anuncia gira per presentar 'Lux': tots els concerts a Barcelona, preventa i entrades

Rosalía anuncia gira per presentar 'Lux': tots els concerts a Barcelona, preventa i entrades

Xoc polític per la futura consideració d'agents de l'autoritat per als funcionaris de presons

Xoc polític per la futura consideració d'agents de l'autoritat per als funcionaris de presons

Parlar de sexe a casa és tabú: quatre de cada 10 famílies eviten l’educació sexual

Parlar de sexe a casa és tabú: quatre de cada 10 famílies eviten l’educació sexual

Plummer deixa el Baxi i el club ja té el seu substitut mig lligat

Plummer deixa el Baxi i el club ja té el seu substitut mig lligat

La Pirata Brewing, de Súria, millor cervesera de l’any 2025 al Campeonato Nacional de Cervezas

La Pirata Brewing, de Súria, millor cervesera de l’any 2025 al Campeonato Nacional de Cervezas
Tracking Pixel Contents