Plummer deixa el Baxi i el club ja té el seu substitut mig lligat
Com a relleu, el Bàsquet Manresa ja té pràcticament fitxat un jugador estranger
Regió7
Alfonso Plummer deixa el Baxi. Ho ha confirmat en una roda de premsa aquest dijous al migdia l'entrenador de l'equip Diego Ocampo, que ha detallat que l'escorta porto-riqueny ja no jugarà contra aquest divendres contra l'Hamburg a l'Eurocup. El club està ultimant els detalls del fitxatge amb un altre equip, on està previst que ja pugui incorporar-se dilluns. Com a relleu, el Bàsquet Manresa ja té pràcticament fitxat un jugador estranger. Es tracta d'un anotador.
La previsió és que els detalls d'entorn la baixa de Plummer surtin a la llum en les pròximes hores, però és probable que no abans del partit de demà. En una entrevista publicada divendres passat a Regió7, el jugador dèia que volia esprèmer al màxim la seva estada al Baxi, que sempre ha estat considerat un equip trampolí. "El meu pla és jugar el màxim possible. La meva meta és estar al nivell més alt que pugui, però si el que es necessita per millorar és quedar-me, no m’importaria. Cal aprofitar ser aquí", va dir.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes