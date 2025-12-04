Bàsquet
La sortida de Plummer marca la tornada a l'Eurocup del Baxi Manresa contra l'Hamburg, el cuer d'Europa
El club anuncia la marxa de porto-riqueny per fer espai per al fitxatge d'un altre estranger, que sembla que serà un anotador
Els alemanys han perdut els setze partits de la temporada, vuit d'Eurocup, set de lliga i un de Copa, i estan en plena reconstrucció
La tornada a la competició del Baxi Manresa està sent de tot, menys tranquil·la. Al fet que hagi de jugar dos partits en 37 hores, s'ha afegit la notícia de la marxa d'Alfonso Plummer. El club sembla que ha trobat alguna cosa millor que el porto-riqueny al mercat de dosos anotadors i s'hi ha llançat. Com que resulta que és extracomunitari, cal fer forat i li tocava al caribeny, que té passaport dels Estats Units i no és Cotonou, o a Golden. Per posició, se'n va el primer. La marxa s'ha fet oficial aquest divendres a la tarda i, segons algunes fonts, dilluns ja debutarà amb el seu nou equip, que no s'ha fet públic.
Sense ell, i també sense Izaw-Bolavie, cedit al Palmer de Primera FEB, el Baxi rep el cuer d'Europa (20.45 hores, Esport3 i Movistar). No hi ha cap equip al continent amb un pitjor balanç que el Veolia Towers Hamburg. Setze derrotes en setze partits, vuit de competició continental, set de lliga i l'eliminació a la Copa a les mans del Bamberg. A més, s'estan reconstruint. Van marxar-ne primer el base Carlos Stewart i després els ales Justin Edler Davis i JP Tokoto. Només recuperen per al partit el base Osaro Birch, que es va trencar el canell en el debut en el torneig, a la pista del Hapoel Jerusalem, a Belgrad.
Per la banda del Baxi, només el cert dubte d'un Louis Olinde que no va disputar el segon partit de les finestres a Xipre i que torna a tenir molèsties a un bessó. Segons el seu entrenador, jugarà amb restricció de minuts, sobretot pensant que diumenge, a les 12 del migdia, hi ha un altre partit a Badalona i dimecres vinent, el tercer en sis dies contra el Cedevita a casa.
Part d'un procés
Sobre el tema del dia, la marxa de Plummer, Ocampo explicava que "estem en una situació global de millorar l’equip. Calen sortides i entrades. Ell té l’oportunitat de sortir i s’està acabant el procés per rescindir. No cal córrer riscos de lesió entrenant-se avui. Sortirà de l’equip i en els següents dies esperem seguir el procés de millora de l’equip, tot i els temps de vegades no coincideixen". En aquest sentit, "si cal que vingui un estranger, hem de fer espai i en això estem treballant".
De tota manera, cap retret per a Plummer. "No és que no estiguem a gust amb Alfonso, però en el bàsquet hem d’estar pensant en millorar l’equip i s’ha presentat una oportunitat, i de vegades cal fer petits sacrificis".
Malgrat la terrorífica posició del visitant del Congost d'aquest divendres en la temporada, Ocampo no volia confiances. "Ens estem preparant per al partit de divendres, i no per al de diumenge. L’Hamburg, tot i les derrotes sempre juga fort i amb intensitat. Tenen un ritme alt i hem d’estar preparats. Tornar a l’Eurocup a casa és important i hem de tenir preparació i energia perquè els nostres aficionats, que tenen passió per nosaltres, estiguin orgullós. No hem de pensar en quin punt de la classificació estem".
Dels alemanys pot destacar la figura del seu pivot, Perrin, però el preocupava més la incertesa. "Hi ha hagut molts canvis per a ells. Reincorporen un jugador lesionat i dos jugadors i un altre que havia marxat, no hi és. Estan reaccionant i competint".
