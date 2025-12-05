Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 col·lapsa en l'últim quart i cedeix a casa contra la Fundació Canàries (70-81)
Un feridor parcial en contra de 3-19 quan guanyava de set punts deixa els bagencs sense la victòria en un partit molt igualat fins aleshores
El Baxi Manresa ha caigut derrotat contra la Fundació Canàries per 70-81 en un partit que semblava que tenia controlat fins que s'ha encallat de manera irremeiable a vuit minuts per al final. Aleshores, l'equip bagenc guanyava per 65-58, però ha encaixat un parcial d'1-13 primer, que ha crescut fins a un 3-19, que l'ha deixat sense opcions.
En els tres primers quarts, la igualtat ha presidit el duel, amb avantatges que no han crescut més enllà dels quatre punts per als locals en el primer i dels set per als visitants en el segon. Saló ha donat avantatge al Baxi al final del tercer parcial i un triple de Torreblanca situava un 65-58 esperançador.
Però aleshores el Baxi s'ha fos en atac. Només un bàsquet en vuit minuts, de Gerard Fernández, males decisions i superioritat a la zona canària de part d'Acosta i de Sangaré, amb el suport d'un encertat Xavi López, que han fet viatjar el triomf cap a Tenerife.
BAXI MANRESA: Rosell, Lucas Sánchez 9, Torreblanca 11, Bergseng 2, Pumarola 13 -cinc inicial- Francisco 5, Gerard Fernández 9, Jekabsons, Muncunill 3, Ecker, Saló 4, Naspler 14
FUNDACIÓ CB CANÀRIES: Xavi López 15, Fernández Trujillo 10, Rodríguez 8, Acosta 12, Sangaré 17 -cinc inicial- Guerra 13, Delgado 2, Prekevicius 3, Riga 1
ÀRBITRES: Palanca, Sáez i Gómez
PARCIALS: 18-19, 38-39, 60-58, 70-81
