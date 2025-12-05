Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa trinxa l'Hamburg, el cuer d'Europa, en una agredolça tornada a la competició (99-72)
Oriola i Benítez empenyen l'equip en els moments de més igualtat però Dani Pérez ha de deixar la pista per una lesió muscular amb el partit sentenciat
El partit més fàcil de la primera fase de l'Eurocup ha caigut de la banda local. El Baxi ha tornat a la competició després de l'aturada per les seleccions amb un cantat triomf (99-72) contra el cuer d'Europa, una formació hamburguesa que segueix alimentant la seva llegenda negra enguany, amb la dissetena derrota seguida. Oriola i Benítez han estat els més destacats d'un duel que cal oblidar i canviar el xip, perquè diumenge, a les dotze, sant tornem-hi a la pista del Joventut mentre s'espera l'arribada d'un nou escorta.
Un minut i 26 segons ha trigat a arribar la primera cistella en un inici de partit fred a la pista i a fora. El 2-0 d'Obasohan a la contra era un rara avis en un inici de partit de joc estàtic en què els pivots locals no podien controlar Perrin, l'estrella dels alemanys, que ha anotat els vuit primers punts de la seva formació (7-8). La baixa de Plummer i el fet que el relleu encara no sigui aquí donava minuts de qualitat a Max Gaspà, tot i dues faltes molt ràpides, i Reyes, amb el primer triple del partit, capgirava el resultat (12-8).
Però el partit no arrencava. L'Hamburg, un equip a qui es noten les costures, però que es mostrava endreçat, ha clavat un parcial de 0-9 abans que Kao ho tallés depenjant un focus del sostre i picant amb el cap a terra (14-17). La debilitat hanseàtica ha provocat que un parell de bones defenses de Knudsen posessin el seu equip per davant, tot i que l'onzè punt de Perrin deixava el 19-20 en el primer descans.
Oriola impulsa l'equip
Tot el ritme que no hi ha hagut en els primers deu minuts ha aparegut en el segon. I aquí s'ha vist la diferència. Bons minuts de Benítez, qui s'enfilava als vuit punts, i de Gaspà situaven el 32-26. El duel no tenia continuïtat. Tan aviat els forans s'acostaven a un punt, com un triple de Steinbergs tornava a estirar fins al 37-31 en accions sense gaire patró.
Han estat uns minuts molt seriosos de Pierre Oriola, amb tap a una banda i un 2+1 a l'altra els que han catapultat els manresans i sengles triples de Benítez i d'Ubal des del mateix punt atorgaven la màxima renda (48-35) del període, tretze punts reduïts de dos al descans (50-39).
La sensació era que, entre que l'Hamburg està com està i a sobre li han marxat jugadors, a mesura que passés el partit la diferència aniria creixent. La màxima momentània ha arribat aviat, amb setze després d'un bon inici de tercer quart de Benítez i d'un triple de Reyes (57-41).
De fet, la diferència ha arribat a créixer fins als dinou punts i si no ho ha fet més ha estat per alguna precipitació local. En aquesta fase, vist que no hi havia igualtat, els tres col·legiats han decidit aparèixer i demostrar que hi eren, i que el seu nivell era paupèrrim, en situacions com equivocar-se en un servei de banda ni que els l'ensenyessin infinitament en la repetició automàtica o castigar amb tècnica un Diego Ocampo fora de polleguera.
L'últim jugador manresà que faltava per anotar, Louis Olinde, ho ha fet amb un tir lliure i un 2+1 amb addicional fallat i Oriola, a qui sortia tot, sí que ha completat els tres punts per arribar als vint de marge. El mat al vol posterior ja ha acabat de deixar els germànics Kao i a 22 punts, reduïts de dos en la darrera parada (78-58).
El partit estava sentenciat i es tractava d'acabar-lo bé per començar a jugar el de Badalona de lliga, només 37 hores més tard. Però amb tot decidit no ha acabat bé la cosa perquè a set minuts Dani Pérez s'ha retirat amb molèsties musculars, que no fan bona cara, i que han deixat seriós el pavelló. També ha espantat una torçada de peu d'Obasohan. Amb mig pavelló marxant, la diferència ha crescut fins vorejar els trenta punts amb els 27 finals.
