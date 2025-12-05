Bàsquet/Lliga Endesa
El combo anotador Breein Tyree és el jugador que té lligat el Baxi Manresa
El periodista Chema de Lucas avança la contractació del jugador de l'Igokea bosnià, que la temporada passada es va enfrontar als bagencs amb l'Aliaga Petkimspor
El base-escorta [combo] estatunidenc Breein Tyree és el jugador que té pràcticament lligat el Baxi Manresa, el fitxatge del qual ha provocat la sortida de l'equip d'Alfonso Plummer. Ho ha avançat el periodista Chema de Lucas en les seves xarxes socials. El jugador es va enfrontar al conjunt bagenc la temporada passada quan militava a les files de l'Aliaga Petkimspor turc a la BCL i ara jugava a l'Igokea bosnià. Curiosament, Plummer ha fitxat per un equip d'aquesta nacionalitat, el Bosna de Sarajevo.
Tyree és sobretot un anotador. Els mes vinent fa 28 anys, els mateixos que el seu antecessor, i a la Lliga Adriàtica té mitjanes de 16,3 punts aquesta temporada. Té ja una extensa trajectòria a Europa, amb pas d'un any per Oostende, el Dinamo Sàsser i els referits Aliaga Petkimspor i Igokea. Enguany tenia percentatges del 40% en tirs de tres punts en la competició balcànica, que ha pujat al 43% a la BCL. En aquesta competició, el seu equip va quedar ja eliminat i fitxar pel Baxi li permet seguir competint a Europa, en aquest cas a l'Eurocup.
En els dos partits jugats la temporada passada contra el Baxi, Tyree va anotar 20 punts al Nou Congost i també va donar cinc assistències en la derrota del seu equip per 96-87. A casa, a Esmirna, va contribuir al triomf dels otomans per 89-86 amb 14 punts i 3 de 5 en tirs de tres punts.
