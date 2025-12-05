Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Alguns jugadors avui han fet una passa endavant"
El tècnic gallec lloa el partit d'elements com Knudsen i Ubal en la millora del seu rendiment i lamenta una lesió de Dani Pérez a l'isquiotibial
Diego Ocampo començava dient que "no hem començat bé perquè no teníem el ritme necessari, però hem tingut molta paciència tot i que anàvem per sota, i quan hem ajustat la defensa en l'un contra un i el rebot hem pogut córrer i trobar triples que han estat importants per a la nostra confiança. Després, hem pogut trencar el partit pas a pas en el tercer període".
Per a ell, "m'ha agradat molt el joc coral, amb molts jugadors participant, i Gustav [Knudsen] ha fet una passa endavant avui, i també Ubal en temes de determinació i confiança. També Olinde s'ha anat trobant durant el partit. Han usat el partit per agafar confiança".
La mala noticia, evidentment, ha estat la lesió de Dani Pérez del qual "no sabem què té, però demà caldrà fer una ressonància i no fa bona cara. És una lesió muscular a l'isquiotibial. La sensació ha estat molt dolenta i ell està molt afectat, però aquestes coses no se saben mai, Primer cal tenir la prova objectiva. Esperem que dins del dolent, sigui el millor possible".
Ocampo també ha parlat de la rotació dels interiors, amb menys minuts per a Kao i més per a Oriola. "És la posició més sacrificada i de més esforç. Tenir els tres i Steinbergs és necessari. Els tres [amb Golden] tenen molt bona mentalitat i crec que Kao es troba més còmode en aquest rol i això penso que l'ajudarà. Pierre també està fent una gran feina de comunicació i de donar exemple".
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix