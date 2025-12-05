Bàsquet
El KK Bosna de Sarajevo és el nou destí de l'exjugador del Baxi Manresa Alfonso Plummer
El conjunt bosnià és cinquè del seu grup de la Lliga Adriàtica i jugarà la segona fase de la FIBA Europe Cup, torneig en què aquesta temporada va derrotar l'UCAM Múrcia
El KK Bosna, conjunt de Sarajevo que disputa la FIBA Europe Cup, la segona competició de la Federació Internacional de Bàsquet, és l'equip que s'ha fet amb els serveis del porto-riqueny Alfonso Plummer, del qual aquest dijous s'ha anunciat la marxa del Baxi Manresa. Tal com ha explicat Regió7 durant el dia, dilluns ja hi jugarà el seu primer partit. I serà especial. Es tracta d'un duel de la Lliga Adriàtica a casa contra l'Estrella Roja, conjunt on actual l'ex del Manresa Chima Moneke i que aquest divendres rep el Barça.
En el Bosna també hi ha un altre exjugador dels bagencs, l'estonià Janari Joesaar, que com Plummer tampoc no va completar la seva primera temporada al Nou Congost. També hi actual l'exjugador del Breogán Edin Atic.
El Bosna va superar la primera fase de la competició continental en un grup en què va aconseguir una important victòria contra l'UCAM Múrcia per 87-72. Va ser segon de grup, darrere de l'equip de Sito Alonso i per davant de l'Start Lublin polonès i el Rilski búlgar. En la segona fase ha quedat enquadrat en un grup amb l'Oradea romanès, el Cedevita Junior Zagreb de Croàcia i un vell conegut dels manresans, el Reggiana, l'equip que va eliminar el Baxi de la BCL la temporada passada. Dimecres ja jugarà a la pista de l'Oradea, amb la qual cosa Plummer disputarà dos partits en 48 hores.
A la Lliga Adriàtica, la competició que aplega conjunts dels Balcans, el Cluj, el Vienna i el Dubai, el Bosna és cinquè en un grup de nou equips dels quals els quatre primers avancen ronda. En aquest mateix grup hi ha el Cedevita Olimpija, rival del Baxi dimecres a l'Eurocup, i el Buducnost montenegrí, que actua a l'altre grup de la competició europea.
Aquesta és la quarta experiència europea de Plummer, de 28 anys, després d'haver jugat quatre partits al París, una temporada sencera a l'Ulm alemany i poc més de tres mesos a Manresa.
