Bàsquet/Lliga Endesa
El fitxatge de Breein Tyree pel Baxi Manresa es podria estar complicant
Segons el periodista Chema de Lucas, que divendres va avançar l'interès, l'equip d'origen del jugador el podria traspassar ara al Bahçesehir, rival bagenc a l'Eurocup
El possible fitxatge de l'estatunidenc Breein Tyree pel Baxi Manresa es pot estar complicant. Segons ha explicat a les seves xarxes socials el periodista Chema de Lucas, el mateix que va publicar divendres l'interès dels bagencs pel jugador dient que estava "a punt", el club d'origen del jugador es podria estar tirant enrere. El motiu, que l'Igokea, el conjunt bosnià que en té els drets, exigiria una quantitat més alta pel seu alliberament la qual estaria disposat a pagar el Bahçesehir, precisament rival del Baxi en l'Eurocup.
Tyree vol sortir de l'Igokea, que ja no té possibilitats de classificació per a la següent fase de la BCL, i l'oferta turca podria ser millor per al club. Aquest fet deixaria el Baxi en una situació molt incòmoda, ja que abans d'assegurar aquesta contractació es va desprendre del porto-riqueny Alfonso Plummer, que ha anat al Bosna Sarajevo, per fer-li lloc.
Els manresans, a més, van patir la baixa de Dani Pérez en el partit de divendres contra l'Hamburg, amb la qual cosa només onze jugadors de la primera plantilla es podran desplaçar diumenge a Badalona per afrontar el duel a la pista del Joventut.
