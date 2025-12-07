Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa es queda a les portes de completar amb victòria un partidàs a la pista del Joventut (83-79)
Els bagencs manen durant 34 minuts a Badalona, però les individualitats de la Penya en el tram final impedeixen un triomf que era merescut
Hi ha derrotes que valen més que algunes victòries i el Baxi Manresa ha mostrat a Badalona el camí a seguir. Han guanyat les individualitats, moltes i molt bones, d'una Penya que feia tres cursos que no sabia guanyar el Baxi, però el conjunt d'uns bagencs als quals pesaven les absències ha manat durant 34 minuts. Els detalls comporten una sisena derrota gens merescuda (83-79).
El Baxi ha començat el partit molt desencertat en atac, però concentrat. Això ha permès que entre Obasohan i Reyes posessin el 4-7 en poc més de tres minuts, i encara per algunes errades en el tir que han evitat agafar més diferències. El problema eren les faltes comeses i el fet que s'entrés en bonus abans de l'equador del quart.
Les rotacions havien de beneficiar la Penya, però la realitat era que Ocampo movia la banqueta amb celeritat i cinc punts de Gaspà feien aturar el partit a Miret, tècnic local, amb 5-12. De fet, el Baxi, amb contres de Kao i Olinde, ha arribat a tenir vuit punts de marge (8-16), però l'increment de la intensitat de defensiva local, una tècnica a Ocampo i la parella Ricky Rubio-Miguel Allen han fet arribar al descans amb un ajustat 16-19.
Defensa asfixiant
El segon període ha arrencat amb grans minuts de Benítez qui, amb una assistència i un triple ha permès, després del setè punt de Gaspà, recuperar els vuit punts de renda (18-26). Els dos equips jugaven als escacs enfrontant la parella de bases a la pist, Hakanson anotava el primer triple local després de sis errades i Drell, amb talls, comprimia fins al 23-26.
En el tram final del quart han aparegut Reyes amb cinc punts i també els trucs de Ricky Rubio, amb virtuiosisme jugant i amb pressió als col·legiats perquè l'indiquessin faltes a favor. La batalla entre Obasohan i Hunt era un exemple de la tensió que s'acumulava i les dificultats per anotari el Baxi en treia partida amb un triple del convocat Gerard Fernández per establir el 29-37 a 52 segons. Una altra bona defensa i una cistella passada d'Olinde han donat la màxima renda visitant al descans (29-39).
Es tractava d'aconseguir que l'inici de la segona meitat fos com els darrers minuts de la primera, tot i que en un duel amb alternatives era complicat mantenir el nivell. Un triple de Steinbergs donava onze punts de renda, però als pocs segons la Penya reduïa fins a set amb tirs lliures d'un Hunt obsessionat amb la defensa que rebia (39-46).
A sobre, el públic local ha entrat en el partit després de la cinquena falta amb una tècnica a Drell. La Penya tornava als dos bases i es posava a tres punts una altra vegada amb anotació de Rubio i Hakanson (48-51). A més, el Baxi errava ara tirs lliures. En el tobogan de la diferència s'ha passat de deu a tres després d'un duel de triples i un bàsquet sobre la botzina de Hunt (58-61).
I el Joventut reiniciava el partit amb un altre tir de tres d'un Hakanson endollat. Ara cada punt costava un món per a tots dos, tot i que el Baxi no deixava avançar-se en el marcador i un 0-8 de parcial, amb triples inclosos de Steinbergs i Obasohan, tornava a donar aire (63-71). Tot semblava abocat a un final igualat, perquè la Penya no es rendia de la mà de Ricky Rubio. Ell sol, amb el suport del rebot ofensiu, ha capitanejat el canvi de lideratge per completar un parcial d'11-2 (74-73, a 2.56).
La Penya ha fallat alguns atacs. Ha aparegut Steinbergs per clavar el triple habitual, però Hunt ha empatat i Obasohan ha errat per entrar amb empat a l'últim minut. Llavors ha arribat un triple amb qui ningú no comptava de Kraag a 38 segons (79-76) que pressionava molt.
Dotze segons més tard, Benítez agafava un rebot vital en atac i situava el Baxi a un punt. Obasohan feia una falta ni de bon tros antiesportiva a Hakanson, qui no fallava cap tir lliure a 20 segons (81-78). Era un carrusel i ara era Hanga qui la cometia sobre Benítez. Aquest fallava el primer tir lliure a 15 segons i la falta posterior de Reyes a Hunt obria un forat de quatre punts (83-79) irremuntables per als dos últims intents del base francès dels manresans.
