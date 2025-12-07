Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem de tenir confiança en els nostres jugadors, tot i les carències"
L'entrenador del Baxi Manresa es mostrava orgullós dels jugadors, tot i que apuntava a la qualitat del Joventut i a les errades en tirs propis i el rebot com a claus
Ja després del partit, en el flaix informatiu de la televisió catalana, Diego Ocampo es mostrava "molt orgullós de la feina dels seus jugadors", tot i que al final havien faltat coses com "ficar alguns tirs oberts i assegurar el rebot defensiu" en accions importants. Després, en roda de premsa, afegia que "hem començat molt concentrats el partit, defensant el dos contra dos amb Tomic i Birgander, però no ens hem distanciat fins que hem controlat el rebot. I després de cistella hem corregut i hem anat ràpid a anotar. Hem tornat a anar al rebot i això ens ha donat un avantatge al final del segon quart, tot i saber que aquests són efímers".
Ocampo ha afegit que "el Joventut ha estat més agressiu en el tercer quart i Ricky s'ha posat l'equip a l'esquena". Aleshores, en el tram final, "la jugada en què capturen quatre rebots ofensius i acaba amb tirs lliures de Hunt ens afecta", a part de les errades en tirs de tres i les cistelles de talent locals.
El tècnic reiterava el seu orgull "de com hem entrenat i com hem jugat després de la baixa de Dani [Pérez]. Era difícil perquè divendres a dos quarts de dotze de la nit estàvem al pavelló i estàvem afectats per la seva lesió. La reacció ha estat bona. Hem de tenir confiança en els jugadors que tenim, tot i que tenim carències i el club està treballant. Hem d'estar tots junts. Hi ha dificultats, però confio en tothom per millorar".
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica