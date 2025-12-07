Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diego Ocampo: "Hem de tenir confiança en els nostres jugadors, tot i les carències"

L'entrenador del Baxi Manresa es mostrava orgullós dels jugadors, tot i que apuntava a la qualitat del Joventut i a les errades en tirs propis i el rebot com a claus

Diego Ocampo, durant el partit de Badalona

Diego Ocampo, durant el partit de Badalona / David Grau/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Ja després del partit, en el flaix informatiu de la televisió catalana, Diego Ocampo es mostrava "molt orgullós de la feina dels seus jugadors", tot i que al final havien faltat coses com "ficar alguns tirs oberts i assegurar el rebot defensiu" en accions importants. Després, en roda de premsa, afegia que "hem començat molt concentrats el partit, defensant el dos contra dos amb Tomic i Birgander, però no ens hem distanciat fins que hem controlat el rebot. I després de cistella hem corregut i hem anat ràpid a anotar. Hem tornat a anar al rebot i això ens ha donat un avantatge al final del segon quart, tot i saber que aquests són efímers".

Ocampo ha afegit que "el Joventut ha estat més agressiu en el tercer quart i Ricky s'ha posat l'equip a l'esquena". Aleshores, en el tram final, "la jugada en què capturen quatre rebots ofensius i acaba amb tirs lliures de Hunt ens afecta", a part de les errades en tirs de tres i les cistelles de talent locals.

El tècnic reiterava el seu orgull "de com hem entrenat i com hem jugat després de la baixa de Dani [Pérez]. Era difícil perquè divendres a dos quarts de dotze de la nit estàvem al pavelló i estàvem afectats per la seva lesió. La reacció ha estat bona. Hem de tenir confiança en els jugadors que tenim, tot i que tenim carències i el club està treballant. Hem d'estar tots junts. Hi ha dificultats, però confio en tothom per millorar".

