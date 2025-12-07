Bàsquet/Lliga Endesa
Gerard Fernández és el més jove de fer un triple amb el Manresa en tota la història i el segon d'anotar punts
El jugador del planter ha estrenat el seu compte en el partit que el Baxi ha disputat a la pista del Joventut
El base Gerard Fernández s'ha convertit aquest diumenge en el jugador més jove de la història del Manresa d'anotar un triple i en el segon més precoç d'anotar punts.
Segons dades contrastades per Xavier Prunés i Gerard Castañé, els màxims especialistes en estadística del club, ho ha fet amb 17 anys, 3 mesos i 14 dies. Ho ha aconseguit en el tram final del segon quart, quan no s'ho ha pensat i ha anotat en una transició que significava el momentani 29-37 per al seu equip.
A part de ser el més ràpid d'anotar un triple, també és el segon de la història de fer punts darrere de Guille Rubio, que ho va aconseguir l'any 1999 amb 16 anys, 10 mesos i 26 dies.
I per completar el hat-trick, també ha entrat en el top-5 de més joves de debutar en competició oficial. El més jove, fins ara, és Ladji Coulibaly amb 16 anys, 4 mesos i 5 dies el 2022. Els tres següents són Pau Triviño, Marcus Eriksson i el mateix Guille Rubio, tots amb menys de 17 anys.
Gerard Fernández, un dels integrants de l'equip que va jugar la Minicopa del 2022 a Granada, ja va donar mostres de la seva qualitat a la pretemporada amb un triple guanyador impressionant contra el Hiopos Lleida a Sant Julià de Vilatorta.
